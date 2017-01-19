網絡約會強姦案 全國去年183投報

（槟城18日讯）槟州总警长拿督威拉蔡义来总监指出，随着网络普及化，我国发生的“网络约会强奸案”日益猖狂，去年全国有183宗案件投报，其中槟城占5宗。

随着网络趋势的普遍，通过社交网延伸出来的约会强奸案数据已有逐年增加迹象，自2010年全国26宗投报，逐增至去年的183宗。至于槟城在2016年发生的5宗案件，在全国案发率排名倒数第3。蔡义来是于周三上午在韩江中学礼堂举办的“青少年防范罪案醒觉讲座会”上，如是指出。

他披露，除了上述年份的投报数据，网络约会强奸案分别在2011年有32宗、2012年有54宗、2013年有44宗、2014年有60宗，以及2015年有184宗。

至于去年的投报数据中，雪州共有49宗居全国第一，柔佛则38宗居全国第二。无论如何，他没有针对这些案件透露受害者的年龄层。他借着数据劝勉在场的学生，必须提防在网上撒网等待目标的色魔，他们会透过各种方式接触并诱导学生进行不恰当行为。

“在网络发达的年代里，人们从中获得许多便利，透过网络可知天下事及求知识外，亦能与各地友人交流，而学生上网找资料求知识之余，亦会通过网络与友人联系及玩线上游戏，以致学生更容易接触陌生人。”

根据通讯及多媒体委员会资料显示，我国在2016年的使用网络人数高达2千万人，而大马脸书资料则显示，大马共有1千800万活跃用户，同时数据显示学生年龄层的用户，每天浏览社交媒体的平均时间为1小时左右。

此外，蔡义来也指，据联合国儿童基金会调查发现，通过网络性骚扰儿童的案件数据显示，平均每日有5名儿童受害，尤其是随儿童色情网站不断提升内容后，有80%网站上载低于10岁女童的色情短片或照片。他呼吁孩子们必须了解网络的危险性，小心使用网络，避免成为网络受害者。

出席讲座会者亦有妇女、家庭和社区发展部特别官员拿督祖百达、东北县警区主任米尔助理总监、西南区警区主任安华奥玛总监及韩江中学校长江美俐。