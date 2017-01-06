經濟不景馬幣走弱 神料銷量料下降

经济不景气，求神拜佛者一切从简，不再大事烧龙香化元宝，预料农历新年的销量将下降。

（本报美里5日讯）虽说，无论经济好或不好，善信都不会忘记烧香拜佛，然而随着马币走弱，中国制造的香烛料价格高涨，加上经济不景气，求神拜佛者一切从简，不再大事烧龙香化元宝，神料店业者预料农历新年的销量将会下降，但并不会有太大的波动。

依据一般说法，当经济好时，人们期望在新的一年能赚更多钱，祭拜神明的花费不会小；当经济不好时，善信希望获得神明保佑，在拜祭神明方面也不会省，因此，神料店的生意量不会有太大的波动。

然而，进入2017年，美里神料店业者对于今年香烛的销售不感乐观，因香烛多是中国制造，加上马币对人民币的兑换率有所下滑，相信香烛的价格有所调整，加上经济不景的元素，削弱人们新年前夕购买香烛的愿意。

根据华人古老的传统，在除夕夜，人们就会使用香烛祭拜神明及祖先，禀告神明，并祈求祖先庇佑子孙及亲人在新的一年里平平安安，也期望有丰收的一个年。在除夕凌晨12时则会祭拜财神，希望在新的一年家人能团聚、生意兴隆、事业再创高峰等。

除了这些以外，求神拜佛者也会从初一至十五膜拜佛祖、玉皇大帝及其他神明等。

另一方面，不少商家认为，目前人们都忙着筹备孩子的开学用品后，袋中的预算也会减少，香烛销量会间接受到影响。