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綁架女嬰被識破 假護士落網

发布于 January 17, 2017
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（美国16日讯）佛州1998年发生一起新生女婴失踪案，轰动全国。事过18年，警方于南卡罗来纳州找到少女莫伯利，前天根据DNA证明是当年失踪女婴。少女的原生家庭欣喜若狂，她养母则依绑架罪被起诉。
莫伯利1998年7月生于佛州杰克逊维市，才8小时就在医院被1名假扮成护士的女子抱走，在南卡罗莱纳州被以“爱丽希丝”之名抚养长大。警方过去多年收到2千500条线索都无所获，直到去年儿福团体“失踪及受虐儿国家中心”提供线索。莫伯利也在几个月前怀疑自己遭绑架，经DNA比对，14日确认此事。
18年前绑架莫伯利的假护士，即扶养她、现年51岁的养母威廉斯已被捕，依绑架罪及干涉监护罪名起诉。
莫伯利的原生家庭前天喜极而泣，两方立即视讯通话。生母说：“每天在压力中醒来，知道孩子在某处，却不能联络她或跟她说话。”莫伯利的亲生父亲透露，已用FaceTime与莫伯利见面，他们一家得悉消息后喜极而泣，亲父亦坦言：“我等不及了，18年了，我不能再等。”
邻居杰金斯表示：“莫伯利没有受虐也没惹麻烦，但她过去18年在谎言中成长。”当局表示，会提供莫伯利心理谘商，帮她适应新人生。
上周六（14日）她的亲生父母飞来南卡重聚，莫伯利拿手机与他们自拍，留下时隔18年的全家福合照。一家三口聚会将近1小时后，莫伯利的生父艾肯说：“这是我一生中最美好的日子，我们好开心，希望世界与我们同欢喜。”他们刻意避谈绑架一事，不想让任何负面事情占据一家人重聚时刻。但艾肯也坦言莫伯利“对养母百感交集”。
莫伯利上周五（13日）到警局探监时，隔着铁格窗与威廉斯十指交扣，哭着说再见，并忍不出脱口“妈妈我爱妳”。
莫伯利在威廉斯被捕时，也曾在面子书为其说情，称：“我妈妈（威廉斯）养育我，提供我需要的一切，我妈妈不是重罪犯”。
威廉斯在18年前流产，一周后从南卡开车3小时到佛州的医院，带走刚出生的莫伯利，向亲友宣称她就是自己的女儿，亲友与邻居从未怀疑。直到日前莫伯利的真正身世，才被揭发。她现被被押到佛罗里达州扣查，一旦罪成面临终身监禁。

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