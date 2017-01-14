給予砂民希望 S4S向阿德南致謝

（本报古晋13日讯）砂拉越人的砂拉越组织向首长拿督巴丁宜阿德南致谢，感谢阿德南对砂拉越所做出的伟大贡献。

该组织领导人之一的彼得约翰表示，砂拉越人今日全体都哀悼，这已经超越任何的官方言论，砂拉越各民族、不分宗教背景及政治立场，都表示对于失去阿德南表示深深哀悼。

他说，该组织也一样希望表达对于阿德南的逝世表示难过，而阿德南对砂拉越所留下的空缺，并不是轻易便能获得填补。

他也形容，在马来西亚，当人们对于代议士感到失望时，阿德南给予人们希望。他续称，这些希望并不是单单靠列出他过去在任时达到的成绩便能计算得出，不但只是他宣布不再发出新伐木执照，到注重英文的使用，甚至是为砂拉越争取更多权益，他带来的其实更多。

他说，阿德南让人们希望看到更廉政的领袖，视砂州的利益在个人利益之上，甚至是视砂州利益在他个人健康之上。

他也形容，事实上真正的民主并不只是一个体制那么简单。选举都未必能够保证民主，这是马来西亚人都了解的事实。而民主必须建立在一个理想之上，即是人人都平等。

“这也是为什么砂拉越人都悼念他（阿德南）。”

此外，他也指出，阿德南是一个对砂拉越表达热爱的领袖，愿意留在砂拉越多过任何一个其他地方。

他说，阿德南当被问及争取更多权益时，他都会表示不是要争取更多权力，而是要保留那些让砂拉越变得独特的一切权益。他说，阿德南那‘以砂拉越为豪’的心态已经传达至整个砂拉越，因此他即该组织要特别感谢首长阿德南。

他说，阿德南已为砂拉越开创了一个新的旅程，过去阿德南要求给予他5年的机会，人们都乐意支持他，而该组织也相信阿德南有远见，并有意创造更美好的砂拉越，不是惠及少数人，而是多数人。

彼得约翰是通过文告，发表对首长阿德南的悼念。他说，该组织哀悼阿德南上述未完成的旅程，就如哀悼他的辞世一样。

不过，他相信砂拉越目前走在阿德南沙登开创的轨道上，并且有信心，砂拉越能够达到阿德南所留下的梦想。

“我们感谢他对砂拉越所做出的伟大贡献。”