給予新首長力量 完成阿德南心願

拿督李景胜对新上任的首长拿督阿玛阿邦佐哈里有信心，只要砂拉越人民大力支持他，肯定能完成已故首长阿德南心愿。右为拿督李景胜夫人。

（本报美里15日讯）“只要人民给予力量，新首长会成功完成已故首长阿德南的心愿！”

砂旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜昨晚在扇形公园出席前砂首长阿德南哀悼会与记者谈话时，如是表示。

记者访问他是否对新上任的砂拉越第6届首长拿督阿玛阿邦佐哈里会继续完成前首长阿德南之前为砂子民所承诺的自主权和利益时，他回应说绝对对现任首长有信心，且说新首长是一位政治有经验的人。

他表示，已故前首长阿德南病逝，人民都非常伤心，人民都很爱他，的确他的离世是砂州的损失。

砂州各地区都为前首长阿德南进行悼念，美里人民也同样在扇形公园哀悼，以表达对前首长阿德南的尊敬，因为大家都爱砂拉越。

他继称，阿德南在位时已为砂拉越付出许多贡献，争取了许多利民的事，带给人民好处，也带给砂拉越经济发展。

前来扇形公园点蜡烛献花的民众都是自愿的，昨晚人联党史纳汀支部党员也来到公园，其中也包括人联党卑尔骚支部党员梁振林市议员。

拿督李景胜指出，新上任首长拿督阿玛阿邦佐哈里时1名有经验的政治人物，他从政经验已有40年。

他希望砂拉越人民给予首长拿督阿玛阿邦佐哈里支持，一起为砂子民争取权益，不要放弃。