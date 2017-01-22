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索羅斯斷言 特朗普將失敗收場

发布于 January 22, 2017


（瑞士达沃斯21日综合电）国际金融巨鳄索罗斯断言，美国新总统特朗普的执政将会以失败收场，而鉴于其政策的不确定性，全球股市将会步履蹒跚，陷入不稳定。
索罗斯周四在瑞士达沃斯世界经济论坛的媒体晚宴上，把特朗普称为“骗子、冒名顶替者、一个想成为独裁者的人”，并指他“准备发动贸易战”，而“这将对欧洲乃至世界其他地区造成非常深远的影响”。
该晚宴的目的原本是为投资者提供与索罗斯一对一面谈的机会，但很快变成了索罗斯抨击特朗普的活动。
索罗斯表示：“目前不确定性正处于顶峰。我认为市场不会有很好的表现。”
索罗斯说：“要准确预测特朗普会有何举动是不可能的……我个人确信他会失败。”
“不是因为包括我在内的一些人希望他失败，而是因为他的主张本身就自相矛盾，他的顾问……以及内阁已经体现了这些矛盾。”
索罗斯举例说，特朗普的贸易主张充满了矛盾，他一方面高喊要推行经济刺激措施，但另一方面又扬言要向中国发动贸易战，而这将拖慢美国的经济增长步伐。
谈到特朗普和中国的关系时，索罗斯称，中国终将受益于特朗普的政策。他反讽说：“特朗普会帮助中国成为国际社会可以接受的领导者，会使中国在国际社会的眼中显得可敬，比中国本身可以做到的更好。”

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