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納閩銜接汶萊東姑站 海底光纖電纜登陸

发布于 January 18, 2017


（本报斯市17日讯）一条长达51.795公里，从纳闽衔接到汶莱东姑站的海底光纤电缆，今日正式登陆汶莱。
一项电缆登陆的仪式今早在东姑海滩举行，并邀请财政部副常任秘书凯鲁丁主持电缆登陆的剪彩仪式。
上述电缆也将连贯亚洲美国电缆、东南亚日本电缆、东南亚中东电缆及西欧的电缆系统。
上述电缆铺设建设工程由COMMON TOWER TECHNOLOGIES有限公司负责进行，该公司也是沙巴最大的网络基础设施管理公司。
大马COMMON TOWER TECHNOLOGIES董事明谷也出席了上述仪式，陪同其出席者包括首席执行员马哈迪博士与汶莱国际通道有限公司（BRUNEI INTERNATION GATEWAY SDN BHD）董事苏海米、首席执行员史帝夫等人。
汶莱国际通道有限公司是由BROOKETON有限公司、汶莱电讯公司及DST国际有限公司融资的有限公司，专门处理海底光纤电缆及连贯其它区域电缆的事务。
纳闽衔接到汶莱的海底光纤电缆工程一旦落实，有利于东马及汶莱的经济发展，同时加强本地与国际的电话密度与容量，及宽频的连接。
这也是通讯的基本措施，有利于外资到两国的直接投资，同时有助于政府及私人界在通讯与网络的发展。

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