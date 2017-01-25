納羅登：外匯 減產影響 今年白蒜白鯧上漲

（本报古晋24日讯）砂首长署助理部长（土著企业发展）拿督纳罗登指出，民众在各项佳节前后的购买量比平时多，因此，必需品的需求量提升，政府要确保这些必需品的价格被管制，避免商家随意提高价格牟利。

配合华人农历新春佳节，为期12天的春节统制品价格管制活动已于昨日开跑至2月3日，商家受促遵守规则，免得被罚款。

砂首长署助理部长（土著企业发展）拿督纳罗登于今日巡视实都东菜市场并推展佳节统制品活动后透露，此价格管制活动是一项全国性活动，而砂拉越有32个县实行，目的是确保人民在佳节期间的消费负担不会加重。

他透露，相较去年新春佳节，今年有两个物品价格提升即白蒜及白鲳鱼。他解释，白蒜价格上涨主要是因为外汇兑换的关系，进口运输费用是以美金计算；而白鲳鱼则是鱼量减产。

他指出，贸消局需要消费者、社区领袖充当耳目，监督是否有商家在佳节期间没有遵照统制品价格顶价，一旦违反管制价格将被罚款对付。

鉴于此，他呼吁民众对于不遵守的奸商作出举报，而杂货店则不要一时贪心，在佳节期间牟利。

他披露，今年在西马半岛有13种佳节统制品，而砂拉越则有12种佳节统制品，被列为统制品的包括，活鸡、标准净鸡（有内脏、鸡头和鸡脚）、超级净鸡（无内脏、鸡头和鸡脚）、A，B，C级鸡蛋、印尼与中国进口包菜（不包括北京包菜）、中国进口蒜头、白鲳鱼、大白虾、生猪、猪腩肉及五花肉。

据悉，在2011年反暴利及价格控制法令下，触法的商家可面对巨额罚款，商家个人在被提控及罪成情况将面临10万令吉罚款。

民众若发现商家为例，可致电（03-80008000、1800886800）或电邮至e-aduan@kpdnkk.gov.my或简讯至15888。