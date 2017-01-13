納吉：德高望重領袖 中央政府哀悼阿德南

首相拿督斯里纳吉（左3）与夫人拿汀斯里罗斯玛（左2）在众多砂州部长的陪同下进行祷告，向阿德南致以最后的敬意。

（本报古晋12日讯）首相拿督斯里纳吉表示，中央政府和马来西亚人民为阿德南的逝世表示哀悼。

他说，对国家而言，阿德南是一位德高望重的领袖。

“在砂拉越，他则是以为倍受爱戴的首席部长。”

他指出，阿德南在位期间带来了许多改变，这样的改变使人民更喜欢和信任国阵。在砂拉越过去的选举中，国阵取得辉煌的成绩。

纳吉是于昨日午夜从吉隆坡飞抵古晋后直奔山都望的首长私邸吊唁。

纳吉表示，对他个人而言，阿德南是以为非常有力的帮手，也是一位忠诚及更贴近他的心的朋友。

從不備稿 句句智慧結晶

劉全：我最愛聽他講話

（本报古晋12日讯）中国驻瓦努阿图大使刘全表示，首席部长拿督巴丁宜阿德南的逝世是砂州和马来西亚的重大损失。

刘全在出任瓦努阿图大使之前，是中国驻古晋总领事。他见证了阿德南担任砂拉越首长的任期。

他说，阿德南是一位干实事的领导。话不多，但有决断力。

“我最爱听他讲话，幽默、风趣，常常自嘲，那是智慧的结晶。他跟我说，他用心讲话。他从来不用讲稿，而且他的英语水平很高，表达贴切、娴熟。”

刘全表示真的很钦佩他、喜欢他，并形容他是一位真切的砂拉越之子。

他对阿德南突然的离世感到深切的哀悼，并将会永远怀念他！

帶來經濟發展 黃惠康讚揚阿德南

（本报古晋12日讯）中国驻马来西亚大使黄惠康赞扬已故砂州首席部长拿督巴丁宜阿德南为砂州带来社会与经济发展，同时为马中两个带来更深化的关系，是一位非常伟大领袖。

黄惠康对砂拉越州痛失万人爱戴的首席部长拿督巴丁宜阿德南致以哀悼，同时也发出文告慰问首长夫人拿督查米拉及家人。

他在文告中指出，去年有幸多次与已故首长阿德南会面探讨，其智慧和仁慈让他印象深刻。

黄惠康称，阿德南对砂州的贡献会让砂州子民时刻铭记在心，他代表中国驻大马大使馆致以深切悲痛。

華駐晉總領館發唁電

阿德南逝世感悲痛

（本报古晋12日讯）中国驻古晋总领馆向离世的首席部长拿督巴丁宜阿德南沙登之家属，致以最深切的慰问与哀悼。

中国驻古晋总领馆向砂州首长公署发出的唁电中，对知悉拿督巴丁宜阿德南沙登逝世的噩耗，感到悲痛。

总领馆形容阿德南是位有高瞻远瞩的领袖，并向他致敬。

总领馆盛赞阿德南在任期间为砂拉越州和促进人民享有更好的生活与未来作出巨大贡献，这也激发了年轻人和新一代继续为共同目标奋斗。

中国驻古晋总领馆表示，过去多年来有多次与首长拿督巴丁宜阿德南沙登交流和聆听其具有见地的论点与想法，这当中也加深中国与马来西亚，特别是与砂拉越之间的情谊。

“如今，阿德南离世，是让人感到超越砂拉越以外的深切沉重和悲痛的损失。”

廖中萊：砂奠基極好

聯邦繼續推動正能量

（本报古晋12日讯）马华总会长兼交通部长拿督斯里廖中莱，砂拉越在已故首长阿德南率领下奠定非常好的基础，而砂州未来发展给予联邦政府很大的鼓励，因此会继续推动如此的一个正能量，给予砂州支持。

他描述阿德南为正能量，尤其是对砂州的发展取得非常大的成果，在他短短的两年多的领导，看到砂拉越州已经有很大的改变，特别是泛婆大道的落实及基本设施提升，包括华文教育的发展等，功不可没。

他今日特地从西马前来砂州，向阿德南致哀后接受媒体访问时称，阿德南过世对大家来说是一个很大的打击，“对我而言，也失去了一个非常良好的战友，和他一起共事多年，他是一个非常好，态度中庸的领袖。”

“我们非常珍惜这种领袖的作风，怀念他拥有中庸领导的精神，希望如此的中庸精神能够永存，虽然阿德南已经离去，但我们会怀念及记得他。”

廖中莱也给予阿德南家人深切的慰问及祝福，希望阿德南的精神永在，继续推动马来西亚多元和谐的精神。

也是交通部长的他表示，在交通的领域上，拿督李景胜作为在砂州负责交通的领袖，与联邦配合的非常好，在阿德南推动砂州海陆空的发展领域，也看到了有很大的改变。

他深信，在有了阿德南奠定的基础后，砂州在未来发展肯定会迅速成长，希望阿德南的精神推动整个砂州的发展。

另外，今日来到州回教堂也给廖中莱很大的感触，他看到砂州人民不分宗教背景，大家都在悲恸及惋惜该名领导。

砂州各民族、各宗教背景的和谐，让大家一心一意的在怀念这位伟大的领袖。所以这也反映出砂拉越各民族的和谐及团结，人民这种的动力，真正能够推动砂拉越未来的发展。

故此，他希望砂拉越的和谐典范，带动全马各族也必须要能够继续向砂拉越典范学习，加强各民族的和谐及团结。

“今天我看到这样的情景，心里有非常多的感触，我们怀念这位伟人，也希望他的正能量能够继续影响及推动砂拉越的发展。”

李景勝：砂真正偉大首長

阿德南為人謙虛

（本报古晋12日讯）砂旅游部助理部长拿督李景胜表示，已故砂州首长拿督巴丁宜阿德南是砂拉越真正伟大的首席部长，人人称之为“南伯”（Tok Nan）的和蔼可亲的领袖。

他形容阿德南为人谦虚，在许多场合中都交代勿称他为“我们最爱的首席部长”。

深受各界人士尊敬的他，就这样离开了人世。

这是砂拉越和砂拉越人巨大的损失，人人很想念他，尤其是人人会想念他最喜欢的单词和歌曲……

如今，再没有“呜哈（Ooo Ha）”、没有“You You”、没有可聆听得到他现场带来的“年轻人”、“无法帮你坠入爱河”等歌曲。

与此同时，李景胜表示，阿德南生前积极向联邦政府争取砂拉越更多的自主权，提高砂拉越人的意识，公开争取我们的权利和特权。

阿德南言论也拉近了砂拉越各民族，形成一股强大的凝聚力！“每当他说话时，人人都会仔细聆听，砂拉越人继续捍卫砂拉越的权利和特权。”

“我们将永远尊重和怀念他。”他为我们的余生，愿“南伯”的灵魂永远安息。