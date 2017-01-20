納吉：將捐千萬助重建 緬甸人資發展大馬續支援

首相纳吉、副首相扎希及外交部长阿尼法在回教合作组织（OIC）召开外交部长特别会议前合照。

（吉隆坡19日讯）首相拿督斯里纳吉说，大马将捐出1千万令吉，协助缅甸若开邦的人道主义及重建社会工作。

他说，这笔款项将充作兴建基本建设用途，例如教育及医药机构，为当地发展作出贡献及改善人民生活素质。

“我国也继续透过大马技术合作计划（MTCP）对人力资源发展给予支援。目前，在东盟成员国当中，缅甸是此计划最大受惠者。”

他今日在回教合作组织（OIC）召开外交部长特别会议探讨罗兴亚族群的窘境，发表主题演说。

纳吉说，所提供的援助不仅惠及缅甸境内回教徒，在受影响地区的所有人也可获得援助。

他指出，近年来大马站在前线，安置约5万6千名逃离若开邦的罗兴亚男子及妇孺。

他说，大马愿意承担财务及社会责任，为罗兴亚族提供庇护所及基本必需品。

他促请缅甸政府停止杀戮、残害妇女及儿童、迫害以及否决基本权利。

“我要对我们在缅甸的朋友说，再次证明你们所拥有的伟大传统及历史，对你们的独立之父昂山将军在1946年发表的谈话作出一致的行动。

“当今我们在全世界无法将国籍的定于局限于狭义的种族、宗教等等范围。各国正在向本身的社群，甚至向或许不属于该国的人扩大他们的权利。”

纳吉说，缅甸必须紧急处理这问题的根源，为所涉及的各方人士寻求互利、长期及全面的解决方案。

“我们促请缅甸政府立即停止所有对罗兴亚人的歧视及攻击行动，并将肇事者绳之于法。”

提到大马和缅甸的关系，纳吉说，大马向来支持缅甸，并极力争取将该国纳入东盟，同时抵制该些惩罚和孤立缅甸的措施。

他指出，大马将缅甸视为重要的合作伙伴，并指缅甸没有比大马更稳固的朋友。