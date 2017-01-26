納吉：即便跨協沒落實 我經濟仍強穩活力

纳吉：维持开放经商态度。

（吉隆坡25日讯）首相拿督斯里纳吉强调，即便没有跨太平洋伙伴关系协议（简称“跨协”），我国经济依然强稳、充满活力与潜力及与现有商业伙伴保持密切关系。

他说，随着美国最近宣布退出，我国将与跨协其他10个国家举行会议，商讨接下来的措施与方向。

他指出，无论会议有何决定，包括跨协最终无法落实，人民也无须担心国家现有的经济状况。

他今日在部落格贴文题要“跨协与马来西亚经济”里，这么指出。

他说，目前为止，我国与中国、日本等国家，拥有密切的双边关系。

他指出，我国与中国的今年贸易额，预料将突破1000亿美元。

“我们也是东盟区域自由贸易协议成员国，并与印度、纽西兰、澳洲等国家签署了自由贸易协议。”

纳吉透露，政府正透过国际贸易及工业部努力，以便与跨协的数个成员国缔结自由贸易协议。

努力促成RCEP

他说，我国也继续努力促成涵盖中国与印度的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）落实，毕竟它比跨协有更大的消费人市场。

“我有信心，透过这样的步伐及其他努力，我国经济，尤其是涉及外国投资者及商家，可持续发展及具备竞争力。”

维持开放经商态度

他强调，马来西亚维持开放经商态度。

对于特朗普就任美国第45任总统，纳吉说，外国出现政权更迭时，我国将会仔细观察有关国家的行政及国际政策关系。

他指出，除了努力提升双边关系，我国会积极随着局势变换而自我调整。