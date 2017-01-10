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納吉冀打造2017服務表現年 善用預算推動計劃減少官僚

发布于 January 10, 2017


（布城9日讯）首相拿督斯里纳吉希望公共服务领域将2017年打造成服务表现年，善用预算致力为民服务谋福祉。

他说，这意味着，公仆必须推动各项已由政府和人民所制定的计划、活动与服务，并以这一切事项为优先。
“如果我们谨记这一点，那大家就必须各司其职，负责计划的、一马人民援助金、保安、水灾等，都扮演着重要的角色。”

纳吉今日在首相署常月集会致词时，提醒公仆纰漏的严重性，并警告公仆不要剥夺人民的权益。

“不要剥削人民的权益，这些都是属于人民的。因此，我们会发放拨款、办活动，所有的预算都是为了人民。如果有纰漏，人民将大失所望，进而（对政府）失去信心。”

他也希望公共服务领域在专注服务表现之余，也该留意这些传递予人民的价值。

“这些为人民而设的服务必须按时完成，如果出现延宕或吃紧、受阻、麻烦与协调问题，就必须尽速解决。

“千万不要置之不理，或说这是我们的权利，不容别人插手干预。如果抱着这种心态，我们将面对更离谱的官僚问题。

“就把2017年打造成服务表现年，专注在传递的努力、培训、增至及其他为民谋福祉的事务。”

他说，若公仆能抱持这种思维，则今年必成功在望。

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