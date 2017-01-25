精心拍攝《人人有轉機》 公教生「鬼馬」拜年

（诗巫24日讯）在迎接金鸡年到来的当儿，诗巫公教中学《校园报报看》学生团队精心拍摄了MY Astro 贺岁专辑主题曲《人人有转机》MV给社会大众拜年。

这支充满青春校园活力的贺岁MV在去年12月底开拍。虽然筹备拍摄及幕后剪接时间很紧凑，但该校学生却能顺利独立完成制作，拍摄手法创意十足。学生利用公鸡闯入校园的搞笑故事去表达了歌曲的意义，展现出诚意和构思的能耐。

MY Astro 贺岁专辑主题曲《人人有转机》，曲风轻快明朗，也寓意新的一年大家都能“大转机”，有个好意头。创意的拍摄和搞笑的内容实在令人再三回味，值得赞许有嘉，百看不厌. 用微信扫描下方的二维码，就可以观赏这支MV了。

除了成军两年的公中《校园报报看》团队外，公教中学也成立了公中影视股，不断培育新一代的影视新血，并给予学生作品最好的发表平台，让培养学生们影视创作的深厚兴趣。该校影视团队期待未来的作品能以不同面貌和曲风呈现给大家。

可以上Youtube观看作品，youtube search：“诗巫公教中学《人人有转机》贺岁MV”。贺岁MV制作团队：程大卫，曾得旭，许善旻，罗晓恩，黄馨玉，陈伟帆，林佳蓁，李述惠，张桐俊，陈思磬，赖荟伊，张芷摇，赖祖儿，李微琪，刘怡。