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米歇爾哽咽別白宮 第一夫人是最高榮譽

发布于 January 8, 2017
米歇尔呼吁年轻国民不要对未来感到害怕。（法新社）
米歇尔呼吁年轻国民不要对未来感到害怕。（法新社）


（华盛顿7日综合电）美国第一夫人米歇尔周五在白宫发表告别演说，她感触地表示能够成为第一夫人，是她一生中最高的荣誉。对于特朗普即将入主白宫，米歇尔呼吁年轻国民不要对未来感到害怕，指国家属于每一个背景不同的国民。
米歇尔在白宫东厅出席一场活动时，谈及国家的未来及成为第一夫人的感受。她说：“所有在这间房的年轻人，以及所有正在观看我发言的人，要知道这个国家属于你们，属于每一个来自不同背景及人生的人。”她之后感触哽咽地说：“成为第一夫人是我一生中最高的荣誉，我希望自己令你们自豪。”
米歇尔之后谈及“美国梦”与移民，她说：“如果你或你的父母是移民，要知道你们是辉煌美国传统的一部分。只要付出努力及得到良好教育，任何事都有可能，包括成为总统，而这就是美国梦。”她更称，宗教多元化是伟大美国传统的一部分。
不少美国人担心特朗普上任后，自由及人权可能遭到削弱。对此，米歇尔表示：“你不能认为得到自由是理所当然的事，你需要保护这些自由。所以不要感到害怕，需要专注及有决心，保持希望及永不恐惧。”

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