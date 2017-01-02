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籲民給予更大支持 人聯黨將攻打7國席

发布于 January 2, 2017


（古晋31日讯）砂拉越人民联合党主席兼砂拉越地方政府部长拿督沈桂贤形容，砂拉越政府需要更大人民支持，更大的政治筹码，特别是砂拉越处于极力取回部分失去自主权、检讨1963年马来西亚契约的轨道上，增强砂拉越在国会中的代表力量，绝对不能忽视。
他说，2017年可能是国会选举年，砂拉越人民联合党将攻打原有的7个国会议席，也初步鉴定部分选区潜能候选人。7个国会议席分别是古晋、实丹宾、西连、泗里街、诗巫、南兰和美里。
“砂拉越人民联合党呼吁所有支持者，继续以支持砂拉越国阵的精神与行动，在来届国选支持砂拉越人民联合党，以壮大砂拉越国阵在国会中的政治力量和代表，早日取回原有的自主权。”
沈桂贤是今日发表2017年元旦新年献词时，如是指出。
他形容，过去一年，砂拉越各族持续遵循中庸和睦友好相处路线，使得砂拉越不具如马来亚半岛那种种族关系紧绷的状况，这是全体砂拉越人民深感荣幸和骄傲之处。
“我们深信来年或多年以后的未来，只要各族坚守砂拉越移民自主权，不让外来极端宗教或政治分子潜入砂拉越制造事端，砂拉越会继续成为各族和睦相处的乐土。”
他强调，捍卫砂拉越移民自主权不是个人、某个种族群或政党单方面肩负的责任，而是每位砂拉越人民的使命，可以从2016年5月举行的砂拉越选举，砂拉越政府行使该权力禁止部分马来亚半岛极端分子进入砂拉越，促使整个选举过程得以顺利和平举行，意识到砂拉越人民捍卫移民自主权的重要性。
“砂拉越人的利益必须，也应该由全体砂拉越各族守护和捍卫，所谓砂拉越人的砂拉越，我们不能托付或寄望予马来亚半岛，包括来自马来亚半岛的政党，毕竟它们的政策、政纲或方针都是以马来亚半岛利益优先和考量重点。”
他表示欣慰看到砂拉越各族在2016年举行的选举时，认真通过手中的一票清楚表达他们对砂拉越本土政党领导的信心，砂拉越人民联合党也在7个选区获得选民委托。
“我们承诺会竭尽所能，推动地方发展，致力改善民生问题。”

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