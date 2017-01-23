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籌備補選走進基層 青團也組助選團隊

发布于 January 23, 2017
土保党青年团团委于召开会议后合摄。
土保党青年团团委于召开会议后合摄。


（本报古晋22日讯）为尽快着手补选筹备工作，砂土保党除了成立竞选委员会，该党青年团也组成助选团队，以更深入走进基层，确保已故阿德南沙登的丹绒拿督选区得以捍卫。
土保党青年团署理团长杰拉德查布是于今日在该团结束会议后召开新闻发布会上发言时，这么表示。
他指出，该党有信心捍卫丹绒拿督选区，因为该选区大部分选民是45岁以下的青年。
他强调，已故阿德南沙登在该选区所遗留下来的承诺，必须得以延续兑现或执行，除了其生前的丹绒拿督选区外，也包括其它郊外地区。
他披露，该党在丹绒拿督区的竞选委员会由大马天然资源与环境部长兼山都旺区国会议员拿督斯里旺朱乃迪领军，而竞选委员会的青年团助选主任则是该党青团助理秘政兼首长署政治秘书拿督斯里赛益汉查领导，至于青年团长拿督斯里法迪拉尤索夫将是助选团队的顾问。
对于已故阿德南沙登逝世该党青年团深感悲痛，同时，该党青年团亦会无条件继续支持新首长阿邦佐哈里的领导，在他背后护航。
他相信，阿邦佐哈里会遴选出最具胜算和能力的候选人出战补选，以捍卫丹绒拿督选区。
他称，已故阿德南沙登为砂州的无私付出和贡献是有目共睹，最重要是他成功聚集砂州人民的团结力量，也为砂拉越带来新期待和希望。
“他（已故阿德南沙登）真的很爱砂拉越！因此，我们砂拉越的新世代和年轻一代都必须捍卫他这种爱护砂拉越的精神，凡事以砂拉越人优先。唯有砂州人民的团结，才能享有稳定的政治局势和带来更大发展。”
他还说，该党在丹绒拿督区共有13个青年团分部，青年团员逾千人，而且这些分部亦表现活跃，如在推动体育、座谈会、社区活动等方面不遗余力。
他补充，该党青年团代表日前远赴吉隆坡出席首相纳吉与青年交流的对话活动，在该对话会上也带出砂州青年权益和福利的优先事项，尤其在2050年，即30年后，砂州青年所期望看到的砂拉越取得发展转变。

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