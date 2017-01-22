第45任美國總統宣誓就職 特朗普誓言貫徹美國為先

国会就职宣誓仪式之后，美国总统特朗普（Donald Trump）与第一夫人梅拉尼亚（Melania Trump）和他们的10岁儿子巴伦（Barron Trump），走在华盛顿特区的宾夕法尼亚大道上向民众挥手致意。

（美国华盛顿21日综合电）特朗普正式就任为美国总统，他在就职仪式上表明，要把权力交还给人民。他强调，所有的政策将建立在“美国为先”的基础上，并承诺在他的领导下，美国的就业和教育机会将会增加。

特朗普在美东时间周五中午12时（大马周六凌晨1时）宣誓就职，成为美国第四十五任总统。他表明，这次的政权转移具有特别意义，不只是从一个政党转移到另一个政党，而是把权力从华盛顿特区还回给人民。

他指出，华盛顿兴盛了，但人民并没有分享到其富裕。特朗普说：“今天是你们的日子，这是你们的庆典，这是美国，你们的国家。被遗忘的男女将不再被遗忘，每个人都在倾听你们的心声。”

他强调不会让美国人民失望，并承诺就业和教育机会将在其任期内增加。他指出：“我们在让其他国家富裕的同时，我们自己的财富、实力和信心却逐渐消失。我们的工厂一个接一个迁移到海外去，我们的中产阶级的财富被夺走了，被分配到世界其他角落去。从今天起，一切将是美国为先，美国第一！”

特朗普表明：“我会尽每一分力为美国人争取，美国将开始再次赢得胜利，而且是前所未有的赢得胜利……我们会协助美国人民脱离福利网并找到工作。我们会遵循两个简单的准则：买美国货，雇用美国人。”

针对穆斯林问题，特朗普说：“我们将团结文明世界，对抗伊斯兰恐怖主义，我们将把它从地球连根拔起。”

特朗普在结语呼吁美国人民拥有更大的梦想。他表明：“我不会再接受只说不做、一味抱怨却什么也不做的政治人物……现在是采取行动的时候。不要让任何人告诉你什么是不能做到的。”

70岁的特朗普是美国历来年纪最大的总统，也是争议性最大的一位。他入主白宫前的支持率仅37%，是历来最低。

宣誓仪式在美国国会大厦外头的国家广场举行。应特朗普团队的要求，美国国防部出动20架战机及直升机飞越华盛顿上空。这一做法属罕见，美国上一次安排军机飞越总统就职典礼场地，是在1949年杜鲁门就任的时候。

特朗普日前接受《华盛顿邮报》访问时曾表示，为了展示美国军力，军队会在宾夕法尼亚大道上巡游或安排战机飞越纽约市及首都华盛顿。此前有报道引述消息称，特朗普团队曾要求在就职典礼的巡游上，出动坦克及导弹发射器，不过遭国防部否决。

多个团体大规模示威

特朗普此次宣誓就职吸引了大约90万人参加，包括四名前总统和特朗普在选举中的对手希拉莉。不过，有近60个民主党议员拒绝出席其就职典礼，不少人还打算参加反特朗普游行。

华盛顿周五和周六都有示威活动，数百名示威者周五在华盛顿市中心同特朗普的支持者发生冲突，迫使警方发射胡椒喷雾驱散人群。

路透社则报道，一群身穿黑衣的示威者在游行时砸破商店橱窗和汽车车窗。

周六的一场“妇女大游行”的抗议活动则预计会有20万人参加。当局为防患未然在首都部署2万8千名安保人员，最终的安保费用估计会超过1亿美元（约4亿4千443万令吉）。

特朗普任命的白宫发言人斯派塞透露，特朗普将在未来几天签署行政命令，“颁布真正变革的议程”。不过他说，特朗普还在考虑“要从哪些领域开始改革，以及改革的轻重缓急”。