竄改護照申請人成殘疾者 4移民官3年涉貪百萬

（吉隆坡10日讯）4名雪州移民局官员疑利用政府给予残疾人士豁免缴付200令吉护照申请的优惠，窜改申请表格谋利，反贪污委员会昨日下午已逮捕4人，并估计涉及案件逾百宗，款项达百万令吉。

根据反贪委会的消息称，上述嫌犯在处理普通民众的护照申请时，会按照程序处理以及收取200令吉的申请费用，并发出收据。

但在内部系统内，却将申请资料进行窜改，改为是残疾人士的申请表格，将民众缴付的200令吉，占为己有。

政府为了给予残疾人士优惠，早已豁免了他们申请护照的200令吉申请费用。

反贪委会估计，4人涉及的类似案件逾百宗，这导致移民局损失达100万令吉之多。

更甚的是，反贪委会认为类似的办案手法，在全国的移民局都有发生。

反贪委会（行动）副主席拿督阿占峇克里受询时证实了上述的逮捕行动，并指反贪委会将深入进行调查，不否定类似的案件在全国的移民局都有发生。

“此事不能轻视，这是因为它会为政府带来损失，类似的作法也滥用了政府给予残疾人士的权益。”

被捕的4名移民局官员年龄介于31至39岁之间，从移民局所进行的内部稽查显示，相信自2014年，他们即从事此一不法勾当。

当局也获得延长扣留令，从今日开始，延长扣留4人6天。