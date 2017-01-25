稱印尼新鈔有「共產」標誌 警方調查強硬派教士

印尼强硬派穆斯林组织领袖哈比被警方问话后，拿着“说明书”再次向媒体坚称新钞票上印的是“共产主义”标志。

（印尼雅加达24日综合电）反钟万学示威的领头人物、印度尼西亚强硬派穆斯林教士哈比因为称印尼新纸钞上有“共产主义”标志，而遭警方立案调查。

“伊斯兰捍卫者阵线”（FPI）领袖哈比（Habib Rizieq）在上个月一次演讲中，指中央银行印尼银行（Bank Indonesia）刚发行的新钞票上，印上了代表共产主义的“锤子与镰刀”标志。该演讲的录像在社交媒体上疯传。

一个民间团体报案指哈比侮辱国家货币后，警方于周一召他去问话。雅加达警方发言人阿戈说，警方已就此事正式展开调查。

印尼在1965年爆发反共大屠杀，造成至少50万人丧命；至今，“共产主义”在印尼社会仍是个高度敏感的议题，使用共产标志是被禁止的。

印尼银行：锤子与镰刀

其实是印尼银行标志

印尼银行否认新钞上有任何共产主义标志。该行本月发声明澄清说：“一些人认为是锤子与镰刀的标志，其实那是印尼银行的标志……这是预防伪钞的安全措施之一。”

这不是哈比第一次“祸从口出”，他上周也因被指在2014年诽谤印尼国父苏卡诺以及质疑印尼建国五大原则（Pancasila），而被警方传去讯问。哈比否认犯下任何罪行。如果罪名成立，他将面临最高四年有期徒刑。

哈比的支持者称，针对他的调查行动是刑事迫害。哈比昨天上午到雅加达警察总部接受讯问时，几百名支持者到外头示威声援他，现场有数百名军警维持秩序。

哈比和伊斯兰捍卫者阵线是近期反雅加达特区首长钟万学示威的领军力量。这个组织和其他强硬派穆斯林组织指钟万学侮辱亵渎伊斯兰，钟万学因此被控上法庭。