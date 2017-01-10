移民局沒錢 聯邦不撥款 砂自掏百萬提升美里關卡

砂拉越副首席部长兼砂旅游、艺术及文化部部长拿督阿玛阿邦佐哈里向美里公共工程局局长张志凡了解设计扩建关卡道路的蓝图。拿督李景胜、拿督陈超耀、俞小珊市长等各部门官员陪同。

（本报美里9日讯）移民局没钱，联邦不拨款，砂州政府掏腰包出100万令吉提升美里关卡。

砂拉越副首席部长兼砂旅游、艺术及文化部部长拿督阿玛阿邦佐哈里今日宣布，由砂州旅游部拨出100万拨款提升美里双溪都九移民局关卡。

以上100万令吉拨款包括扩建边界至美里移民局关卡道路、拆除旧移民局建筑物、以及LED电子告示板和其它设施。

砂旅游、艺术及文化部部长拿督阿玛阿邦佐哈里副首长今午前往美里双溪都九移民局关卡巡视后作出以上宣布。陪同者包括砂旅游部助理部长拿督李景胜、卑尔骚区州议员拿督陈超耀、市长俞小珊、省公署、美里旅行社、中华商会、砂拉越旅游联合会、美里酒店代表、交通局、马来西亚机场管理、移民局高级官员、国家旅游局及砂拉越旅游局代表陪同巡视。

李景胜过后向记者指出，他是在12月期间特地前往上述关卡进行巡视，这是他之前接到旅行社和移民局官员所反映的问题，为了提升砂州旅游业，他将此问题向副首长拿督阿玛阿邦佐作出要求。

李景胜表示，移民局没有拨款项目，无法进行提升关卡设施，再加上砂州久久不受到联邦政府的拨款，所有提升项目已受到左右。

为了尽快解决双溪都九移民局关卡提升问题，李景胜要求副首长拿督阿玛阿邦佐解决，并获得副首长从砂州旅游部拨出100万令吉。

提升项目主要是扩建汶莱边界至美里双溪都九移民局关卡道路，即2道路美里朝向汶莱边界，以及2道路从边界朝美里关卡，预计耗资50万令吉。公共工程局已经进行预算和设计道路蓝图，一旦政府批准拨款就即刻动工。

另外一项提升是拆除双溪都九旧移民局建筑物，坐落于对面的公厕也同样拆除，耗资20万令吉。

李景胜说，旧移民局建筑物多年来都空置，而且已经损坏，影响美里旅游业形象，但在这些年以来，美里政府因为没有获得联邦拨款，因此没有解决这项问题，不过如今已得到了副首席部长拿督阿玛阿邦佐批准砂旅游部的拨款。

此外，在关卡检测柜台安装LED电子告示板，主要是告示人民和游客在远处明显看见检测柜台有空位，他们可以驾前进行检测。

此外，今年1月17日开始，美里移民局开设10个柜台给人民和游客检测，解决车龙问题。