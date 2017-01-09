科技改變社會倫常 張慶信：令人擔憂

（本报民都鲁8日讯）民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信表示，在现今社会，因为科技的发达，时代的变迁，过去传统社会所建构的伦常规范受到严峻考验，导致许多社会现象呈现复杂而混淆的状态。

“时代潮流的演进，让许多社会组织及团体制度结构亦随之改变，特别是家庭结构，改变的速度往往在我们的意料之外，令人担心。 ”

“单亲家庭面对社会压力、工作及教养子女方面，的确比正常家庭更重，问题也相较容易产生。所以单亲妈妈比任何人都更需要社会的关注与关爱。 “

张庆信希望各界人士不要对单亲妈妈抱有异样眼光，在他们背后窃窃私语，议论她们的家事。

“单亲妈妈在传统观念及离婚后的负面观念双重伤害下，需要经历一段艰辛的心路历程。单亲妈妈不论是离婚丧偶，或是未婚生子，都将面临子女的父亲不在身边的经济压力。 ”

“配偶过世的单亲妈妈面对的更是残酷的失去至亲的痛楚，对精神是严重的伤害。若是不能出手相助，就不要落井下石，有时无心的一句话，一个异样的眼光，便会触碰她们内心的痛处。 ”

张庆信是昨早在华总妇女组主办之单亲妈妈迎新春活动上，如是表示。他未克出席，由翁荣华代读致词稿。

张庆信说，家庭是满足人类生理与心理需求的最原始社会单位，他衷心期待每个人都能在家庭中快乐健康地成长。

“单亲家庭既然是无法避免的现象，我希望能有更多的社会团体策划帮助这些有需要的单亲妈妈。明确的社会福利政策，可以提升单亲妈妈心理方面的适应，并满足她们的生理需求，这是我们需要努力的地方。”

张庆信赞扬民都鲁华人社团联合会关心社会的弱势群体，为单亲妈妈举办迎新春活动，让她们感受到社会的温暖。

他重申，单亲妈妈无论是什么原因导致失偶，她们都需要在家庭中扮演母兼父职的双重角色，一方面要负责满足维持家庭生理需求，另一方面亦要提供家庭心理的需求来源。单亲妈妈无论是生理还是心理，都面临巨大的困境。