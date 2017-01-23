秉持一貫服務理念 哪有需要哪有許慶璋

祈祷室主席哈芝阿邦（左）向拿督许庆璋向解说祈祷室建筑工程进展。

（本报美里22日讯）“无论参政与否，我依然继续秉持一贯的服务理念，那里有需要帮助，就往那里去！”

曾以国阵直属候选人身份角逐州选举的拿督许庆璋，今日前往德沙史纳汀巡视阿布巴卡祈祷室工程进展后，接受媒体询问来届国选是否卷土重来时，发表上述如斯表示。

他说，一直以来深切明白“施比受更有福”的道理，因而，只要是在自身能力范围内，都必定尽量给予协助。

他认为，我们必须要以真诚的心来服务人民，而不是做选择性的服务。倘若大家都能了解固中道理，将是人民之福。

他披露，许多民众都他存有误解，并认为他的服务都是有目的的，甚至一些人更在社交网站上责骂他。

“对于他们在面子书上的唾骂，我只能说声“对不起”，也许是我做的不好，引起他们的愤怒。但也希望他们能站出来矫正我的错误，让我知道该如何去做。”

许庆璋说，虽然他无缘以“州议员”的身份给予民众更好的协助，但30余年来的服务绝对不会就此停止。只要是在能力所及，他都会继续与民同在，为民解困。

另一方面，针对是否有意为埔奕州选区诉讼案的撤销提出上诉时，许庆璋笑说，虽然这起诉讼案在未进入司法程序就被判撤销，但我并没有上诉的意愿，一切以和为贵。至于事实的真相，就交由警方介入调查。

“我做事向来是对事不对人，在第十一届砂州选举中，我已坦然接受人民的选择，并给予陈长锋最深切的祝福，希望他在当选后能真正为民服务，以人民利益为前提。”

许庆璋强调，他并非是因为“输不起”才提出有关诉讼，而是受人所托，终人之事，胜诉或贩诉，对他而言一点都不重要。

在第十一届砂州选举中无法胜出，许庆璋表示自己从未怪罪任何人，更强调是自己做的不够好，才不获选民支持，并尊重选民的决定。

许庆璋感谢民众对于他的关注，至于是否在来届国会选举中上阵，他表示未来的事谁也说不定。并他希望大家能不吝指教，让他能加以改进，做的更好。

興建阿布巴卡祈禱室

許慶璋共捐50萬

（本报美里22日讯）乐善好施的拿督许庆璋，今日原捐献20万令吉予德沙史纳汀穆斯林委员会，作为兴建阿布巴卡祈祷室经费，惟在得知该工程尚缺经费后，即答应再捐10万令吉，共30万令吉。

此外，翠峰发展有限公司则也捐助2万令吉予该建筑工程经费用途。

耗资80万令吉兴建的德沙史纳汀阿布巴卡祈祷室工程，目前已完成约60%，预计可在3月份竣工。

原本德沙史纳汀穆斯林委员会是承租在住宅区内的一间屋子充当祈祷室，而该区预计约有1千户穆斯林，因而决定欲建造一间祈祷室。

已故前首长丹斯里阿德南于去年1月8日批准在上述地区一块占地0.93英亩的空地，作为兴建祈祷室。并在去年的8月16日正式动工。

拿督许庆璋于去年已赞助20万令吉作为该祈祷室的建设经费，随着今日再捐助30万，他个人共已赞助50万令吉，德沙史纳汀穆斯林委员会对此深表感激。