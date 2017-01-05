禁用塑料袋決定 曾長青：勿操之過急

（本报古晋4日讯）古晋南市市长拿督曾长青认同减少使用塑料产品，以拯救地球的倡议。不过，他认为禁用塑料袋的决定不能操之过急，而应全面性探讨禁用塑料袋后可供人民使用的替代性物质，再按部就班的改变人民，以达到环保的目标。

“事实上，古晋南市市政局数年前已展开了一项相关的意识醒觉运动。因为我们认为，在禁用塑料袋这项课题上，做法必须根据实际情况进行斟酌。我们相信可行的做法是，先开始教育民众去重复使用塑料袋或购物时携带本身的环保袋。”

谈到禁用塑料袋，曾长青今日接受《联合日报》访问时以古晋为例，指垃圾公司每周的收集垃圾服务只有2次，因为我国气候炎热的关系，民众家里一旦有煮食，食材中又有肉类、骨头，要处理厨余时无可避免的得以塑料袋包装进行隔绝，避免长蛆或发出异味。

“我也认同减少使用塑料产品，拯救地球的倡议，但我们需要先教育人民寻找可替代塑料产品的用品。叫民众用报纸包裹食物，恐怕有卫生问题，而过度依赖纸质产品，又会加剧伐木活动，一样破坏地球，所以人民的领导需要仔细探讨替代塑料品的物质，不能操之过急。”

他指出，本身去过名古屋和新加坡，那些先进地区没有全面禁用塑料袋。至于古晋，则不是不响应减少使用塑料的努力，只是可以按部就班，逐步鼓励减少塑料的使用。

“如果强制执行，每个塑料袋都要收费，如今经济不景气，恐延伸成为民众另一个负担。”