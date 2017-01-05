首页 新闻 南砂新闻 禁用塑料袋決定 曾長青：勿操之過急

禁用塑料袋決定 曾長青：勿操之過急

发布于 January 5, 2017


（本报古晋4日讯）古晋南市市长拿督曾长青认同减少使用塑料产品，以拯救地球的倡议。不过，他认为禁用塑料袋的决定不能操之过急，而应全面性探讨禁用塑料袋后可供人民使用的替代性物质，再按部就班的改变人民，以达到环保的目标。
“事实上，古晋南市市政局数年前已展开了一项相关的意识醒觉运动。因为我们认为，在禁用塑料袋这项课题上，做法必须根据实际情况进行斟酌。我们相信可行的做法是，先开始教育民众去重复使用塑料袋或购物时携带本身的环保袋。”
谈到禁用塑料袋，曾长青今日接受《联合日报》访问时以古晋为例，指垃圾公司每周的收集垃圾服务只有2次，因为我国气候炎热的关系，民众家里一旦有煮食，食材中又有肉类、骨头，要处理厨余时无可避免的得以塑料袋包装进行隔绝，避免长蛆或发出异味。
“我也认同减少使用塑料产品，拯救地球的倡议，但我们需要先教育人民寻找可替代塑料产品的用品。叫民众用报纸包裹食物，恐怕有卫生问题，而过度依赖纸质产品，又会加剧伐木活动，一样破坏地球，所以人民的领导需要仔细探讨替代塑料品的物质，不能操之过急。”
他指出，本身去过名古屋和新加坡，那些先进地区没有全面禁用塑料袋。至于古晋，则不是不响应减少使用塑料的努力，只是可以按部就班，逐步鼓励减少塑料的使用。
“如果强制执行，每个塑料袋都要收费，如今经济不景气，恐延伸成为民众另一个负担。”

  • CCTV4砂特輯獲好評 廣州電視台來砂拍特輯

    （本报古晋4日讯)随着中央电视台CCTV4拍摄砂拉越的特辑在播放后获得良好的回响，旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜披露，在春节过后中国广州电视台也将到砂拉越来拍摄特辑。 …
    January 5, 2017
    2 second read
  • 韩沙（左）在记者会后与下属出示部分象牙，右起张永兴与艾纳丝（中）。

    關稅局開年立功 起象牙值逾720萬

    （吉隆坡4日讯）新年伊始，关税局马上立功，侦破走私象牙活动，起获254枝重846.2公斤的象牙，价值逾720万令吉！ 这些象牙是从刚果的恩吉利国际机场运抵我国，藏在17个箱子，在我…
    January 5, 2017
    0 second read
  • 中国银行东马区域总经理张宏坤赠送2017年历及新春红包袋给旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜时摄。

    遊華不必攜帶巨款 中國銀行推出旅遊預付卡

    （本报古晋4日讯）许多民众在中国旅行时面对无法刷信用卡购物的情况，设立于古晋的中国银行推出了旅游预付卡，让本地民众在中国旅行时不必携带巨款。 …
    January 5, 2017
    2 second read
载入更多相关文章

  • CCTV4砂特輯獲好評 廣州電視台來砂拍特輯

    （本报古晋4日讯)随着中央电视台CCTV4拍摄砂拉越的特辑在播放后获得良好的回响，旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜披露，在春节过后中国广州电视台也将到砂拉越来拍摄特辑。 …
    January 5, 2017
    2 second read

  • 加入巴都林當州選區 古晉國席選民增至逾8萬

    （本报古晋4日讯）古晋国会选区在重新划分后，将会加入巴都林当州选区，而选民也爆增至8万1千992名。 …
    January 5, 2017
    0 second read
  • 张健仁坦言要守住实旦宾国会议席不容易。

    張健仁：以2016州選成績而論 火箭已失實旦賓國席

    （本报古晋4日讯）砂民主行动党主席张健仁坦言，在来届国会选举中，要守住实旦宾国会议席不易，尤其是巴都林当区被划分给古晋国会选区，大大增加该党捍卫该议席的难度。 …
    January 5, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭