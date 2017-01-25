確保長巴司機沒超時駕駛 陸公交委會嚴厲審核

（亚罗士打24日讯）陆路公共交通委员会将严厉审核长途巴士公司提供的巴士司机名单、行程表和值勤表，以确保长途行程的长巴司机或副司机没有超时驾驶。

吉打州陆路公共交通委员会双溪大年分局执法组副主任莫哈末哈斯本提醒，车程超过300公里以上的长巴，必须安排副司机，否则将受到对付。

他说，佳节前后3天长巴服务将增加班次，从平时每天约有20辆，增加至30辆左右，为了避免出现巴士司机人手不足，司机必须超时驾驶的事情发生，该会执法人员将展开突击检查。他是周二在米都沙合柏达那巴士终站，与该执法组、吉州陆路交通局及道路安全局联手检查长途巴士时，如是指出。

另一方面，吉州道路安全局主任陈佩红指出，该局从本月21日至2月5日，将联合吉州陆路交通局、反毒机构以及陆路公共交通委员会等分别在米都和大年巴士终站展开检举行动，包括：检查长巴是否合格上路、强制司机进行尿液检验，以确保他们没有服毒，符合驾驶资格。

她说，所有乘客的生命都掌握在司机手上，为此，该局非常重视公共交通工具的安全，只要乘客对公共交通服务有信心，选择乘搭公共交通工具，这将协助减少道路阻塞及车祸发生率。