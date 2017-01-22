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砂青商區域理事會 訪李景勝匯報年度計劃

发布于 January 22, 2017
拿督李景胜会见马来西亚国际青年商会砂拉越区域2017年度理事会。
拿督李景胜会见马来西亚国际青年商会砂拉越区域2017年度理事会。


（本报美里21日讯）马来西亚国际青年商会砂拉越区域2017年度理事会今日在砂拉越区域主席杨筌贻青商参议员的率领下，礼貌拜会砂土地及空运与安全兼旅游部助理部长拿督李景胜，汇报区域年度计划与活动报告，并呈交拨款申请书。
马来西亚国际青年商会2017署理总会长兼砂拉越区域主席杨筌贻青商参议员指出，马来西亚国际青年商会砂拉越区域本届制定的目标和方向主题为“蜕变自我，达到绩效，积极参与，激励人群”，目前共有13个分会，即美里3个、诗巫4个、古晋3个，以及泗里街3个。
她说，青商会是18岁至40岁青年人的国际性组织，提供发展领导才能、社会责任与增进友谊的机会。青商使命是提供发展机会促进青年人创造积极正向的改变。
青年商会“训练自己、服务人群”其性质为“非宗教性、非政治性”的永久性社团，以“服务”为其基本原则。青商会发展至此时，大致上已有相当清楚的方向、原则和组织型态。积极在各地成立分会，除参与青商各项训练及活动外，也鼓励分会成员努力推展社区服务工作，因而形成了青商社团的基本年轻人迈向成功模式。
参加青商会的青年多是具有独立的经济能力、一定的社会地位，在自己的工作余暇，想为社会做更多的事，也想多训练自己的能力。这些充满朝气及活力的年轻菁英，透过这种自发性的社团组织，发挥自己的才能及热情，回馈社会，同时学习合作与民主精神。

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