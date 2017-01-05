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砂電台縮減中文時段 劉強燕摸不著頭腦

发布于 January 5, 2017


（本报诗巫4日讯）砂拉越广播电台不应在没有充分理由的情况下，大幅缩减中文节目广播时段，毕竟目前在州内已没有所谓的“全中文砂拉越电台”，而是各种语言混合式地在一个电台内播放。
行动党南兰区国会议员刘强燕针对这项课题受访时，对《联合日报》记者提出了上述情况。她说，许多长期听众已经习惯在固定时段收听砂拉越广播电台的中文节目。
“砂拉越州不仅限于华人在固定收听中文电台，原住民也可能会收听中文节目。同时，许多内陆地区的华人也会每天收听伊班语节目，所以缩减中文时段的措施，委实让人摸不着头脑。”
刘强燕重申，各民族融洽相处一直以来是砂拉越州的特色，且让大家引以为荣，而广播电台的多元语言节目，也成了砂拉越人长期体现多元文化的一个重要平台。
“作为政府营运的机构，即应该鼓励多元化，而不是趋向单一。虽然在砂拉越，或仍有不少中文电台可供选择，但这并不表示，政府营运的电台可以因此缩减中文节目的广播时段。”
她强调，毕竟政府机构所代表的是核心价值为上，而非以商业与营利目的为主。
“数日前有不少本地民众纷纷向我做出投诉，他们都是砂拉越广播电台的忠实听众，每天固定收听中文节目。如今大幅删减广播时段，对他们来说并不公平，且让这些长期听众在日常生活中若有所失。”
刘强燕表示，有些民众无法良好掌握国语和英语，听不懂其它语言的广播节目，为此他们深感不满。
“作为政府电台，即应透过多元化的语言广播节目，以惠及所有民族及使用各种语言的听众。如今从每周21小时的中文广播时段，删减至每周仅仅2小时，意即只有昔日的10%，对于习惯每日收听中文节目的听众，该如何做出调整呢？”
她指出，这些受影响的民众认为，倘若砂拉越广播电台无法增加中文广播时段，也至少应保留之前的每周21小时，即每天3个小时的中文节目，因为每周只有区区2小时，明显对华人听众不公平。

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