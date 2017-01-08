砂華少女懷孕數據不合情理 或尋其它途徑分娩墮胎

古晋康乃馨俱乐部主席张友芳（右1）赠送纪念品予拿督陈赛明（中）。左1为讲座会讲员傅女士。

（本报古晋7日讯）根据砂州政府医院和诊所资料显示，砂州未成年华裔少女怀孕数据占总数据极少数，堪称屈指可数。不过，砂福利，女性与家庭和谐部长拿督陈赛明认为此数据似乎不合情理，亦不排除砂州的未成年华裔少女通过其它途径分娩及堕胎。

她解释，当局所接获未成年怀孕数据乃来自政府医院和诊所提供，除了马来、土著、及原住民的数据平均外，当中未成年华裔怀孕仅占极少数，让她深感不解。

据她所知，未成年华裔也可能涉及未成年怀孕，只是她们没有到政府医院分娩或堕胎，如果她们是以非法形式分娩或堕胎，这将对她们健康不好，甚至危及婴孩性命。她披露，砂拉越的未成年少女怀孕数据占全国第二，仅亚于沙巴。不过，若以各州人口比例，砂州的未成年少女怀孕巴仙率则是全国之冠。

陈赛明是于今日出席古晋康乃馨俱乐部主办《从头再来给她们机会》讲座会上，致辞时如是表示。她指出，其部门为着手处理未成年怀孕课题，于2014年成立了少女怀孕一站式委员会（OSTPC），该委员会乃放眼减少每年至少10%的未成年怀孕数据。

然而，每当该少女怀孕一站式委员会举办相关醒觉活动时，发现极少华裔会出席响应，她相信其中一个原因是语言不通。为此，她特别指示古晋康乃馨俱乐部举办类似以中文为媒介语的讲座，以提高华裔家长在这方面醒觉，包括介绍少女怀孕一站式委员会（OSTPC），好让他们在遇到问题时有正确的管道寻求援助。

她补充说，少女怀孕一站式委员会在全砂各省份都有设立，包括刚升格为省的西连，以提供帮忙给这些未成年怀孕的少女。值得一提的是，她在活动上也透过小型乡区拨款为古晋康乃馨俱乐部分配5千令吉款项，作为经费用途。

華裔受促正視面對問題

擯棄家醜不外揚心態

（本报古晋7日讯）在面对家庭及子女问题情况下，往往华裔家庭就以“家丑不宜外扬”心态，不敢寻求协助或进行再教育，甚至让问题藏起来，不愿意让人知道或不接受任何自愿组织的协助和劝导。

古晋康乃馨俱乐部主席张友芳是于该俱乐部举办《从头再来给她们机会》讲座会上，致辞时这么表示。

身为父母，她非常遗憾地看到当今社会道德江河日下，甚至趋向于腐败的境地，人性被风化了，世态更变得越来越冷漠无情、残酷，导致许多社会问题层出不穷。

她指出，在这种环境下，涉世末深的年青一代构成巨大影响，甚至成了最大的受害者，尤其是未成年少女涉及滥交、未婚有孕、堕胎、逃学旷课、吸毒、被虐打欺凌或虐待儿童等问题似乎日愈严重。

她说，这些父母最终让其子女自生自灭，也因为作为家长者基于面子问题，而使无知子女在罪恶的泥沼中越陷越深，最终走上无法回头之路，因此断送了他们宝贵的一生。

她强调，归根究底，父母难逃其咎，因此她希望通过举办更多类似的讲座会，邀请专业人士及有经验的社会工作者，共同分享经历的方式，向妇女及家长们提更多相关的知识及认知，并协助解除他们的错误观念与想法。

她说，该讲座会旨在激发女性在面对家庭及子女的问题时，要勇于接受及面对它，而不要因为家丑不宜外扬的心态，将问题藏起来。而讲座会以《从头再来给她们机会》为主题，是要让那些不幸误入歧途，或染上恶习的少年男女，有机会从错误中学习站起来，走出歧途迈向人生另一条康荘大道。