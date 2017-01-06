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砂能源公司失逾79萬 竊賊變電站偷銅線

发布于 January 6, 2017
电缆被剪断。
电缆被剪断。


（本报古晋5日讯）偷铜线偷到变电站！砂能源公司的零售与营运臂膀砂电力私人有限公司在过去5天揭发了3宗发生在变电站的偷铜线案件。
这三宗案件分别有1宗发生在古晋及2宗发生在民都鲁，造成大量设施的损坏，估计损失超过79万令吉。
同时，该公司也发现至少一人在干案时受伤。
第一宗案件是于新年前夕发生在古晋实仁甲变电站，窃贼在企图偷导电缆时引发警报器。该公司相信小偷是在剪破篱笆后闯入变电站。
调查员在现场发现血迹，因此相信小偷在干案时受伤。该公司已针对此案报警，并替换被破坏的设施以避免电源中断。
第二宗案件是在1月1日早上发生于丹绒吉都隆，一名嫌犯是在拿着一捆铜线导体和接地棒走出变电站时，被砂电力公司的职员逮个正着。
小偷的干案过程被电眼録下，该公司将嫌犯交给警方展开进一步调查。
最新一宗案件是昨日发生在民都鲁位于UPM的33千伏变电站，该变电站的电线遭偷铜贼破坏，停电事故影响了2千500名用户。
砂能源公司技术人员成功在昨晚7时左右恢复电源供应。经过调查发现，这起发生在昨日下午2时许的停电事故，是因被人闯入变电站，偷走及破坏了一些重要设备所导致。这些设备的破坏造成电源供应中断，多个地区受停电影响。
砂能源公司副总裁茜蒂艾莎表示，偷铜线是一项危险的犯罪行为，可导致重伤甚至死亡。
自2015年，共有374宗破坏及偷铜线事件发生在能源设备，大部份造成停电，影响人民的生活。除了停电，这也导致设备损坏及不稳定的电源。该公司在过去两年耗资130万令吉更新被偷及破坏的设备。

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