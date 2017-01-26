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砂聯委會會議一致決定 公正黨棄戰丹絨拿督補選

发布于 January 26, 2017


（本报古晋25日讯）公正党砂州联委会今日在总部召开会议后，一致决定弃战丹绒拿督州选区补选。
公正党砂州联委会主席巴鲁比安表示，经过详细讨论，该党决议不参与丹绒拿督州选区的补选。他说，虽然砂州副主席阿里比朱和秘书长尼可拉斯今日不克出席会议，但也认同会议结果。
“公正党意识到并认可已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的种种立场，我们的精神与他同在，他重燃了砂拉越人的梦想，并在争取砂州在《1963年马来西亚协议》下被赋予的权利有着坚定的心志，他认可了英语作为媒介语的地位，他做的一切都与公正党的梦想、竞选宣言，甚至是民联在2012年9月16日推出的《古晋宣言》相符，是我们作为砂拉越人的抱负。”
“因此，我们决定弃战丹绒拿督州议席的补选，我们也寄望新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里及其所领导的州政府延续和实施已故阿德南的遗志。”
巴鲁比安今日在新闻发布会上直言，该党理解或许有些人会不满砂公正党的弃战决定，但公正党的立场是顾全大局，就好比《孙子兵法》的以退为进，并指公正党会专注在准备第十四届国选，而眼前这一个只是场补选。至于党中央方面，他透露，党中央让砂州联委会自行决定是否参加补选。
“我们期待阿邦佐哈里履行已故阿德南的立场与承诺，尤其是土著同胞的土地习俗权。已故阿德南原定于所有社群召开会议，所以我们希望阿邦佐哈里能重视土著习俗权课题，并把土著习俗权课题列为优先关注事项。”
他赞赏阿邦佐哈里在首场新闻发布会上所表达立场，并形容是个好的开始，不过，公正党关心的是阿邦佐是否能履行和实践已故阿德南的遗志，他也相信人民有足够的能力作出判断。
被询及是否阻止其他政党或人士参与丹绒拿督州选区补选时，他阐明，我国奉行民主体制，公正党的立场是弃选，其他人或有不同想法，他们不能阻止或鼓励任何人参选，任何人都有参与竞选的自由。
他同时申明，若在野党参与丹绒拿督州选区补选，公正党将不会参加助选工作，否则形同违背公正党的立场。
另一方面，巴鲁比安宣布，该党成员阿都查里尔受委成为砂公正党新任署理主席，替代阿邦祖基菲里留下的空缺。阿邦祖基菲里以暂时休息为由，卸下署理主席的职位。

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