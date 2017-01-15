砂火箭不可能質疑葬禮費 suarapakatanharapan非希聯網站

张健仁（中）已针对www.suara pakatan harapan.com网站散播不实消息而报案。左1和右1分别是张健仁特别助理俞利文和阿都阿兹。

（本报古晋14日讯）行动党砂州主席张健仁强调，有关www.suarapakatanharapan.com网站并不是希望联盟的网站，网站幕后的主谋用这个名称，主要就是要给予人们一个假象，以为这是希盟的网站。

也因如此，张健仁今日中午已是针对www.suarapakatanharapan.com网站所出现，散播对砂行动党的不实消息而向警方报案。

张健仁在报案时指出，该假账号是传播该党领袖要求国阵政府对已故拿督斯里阿德南的州葬花费，做出解释。

惟，他再次声明，砂行动党领袖都不曾做出有关提问，有关事件是无中生有。

“没有任何一位行动党砂州领袖有发表质疑阿德南葬礼的费用，这个假网站的站主上载这则假新闻，是要借此摸黑行动党。”

他重申，砂行动党从来都没想过，更没有质问过，这次为阿德南举办的州葬的花费等事件，因为行动党认为阿德南是少数值得政府和人民为他举办州葬的领袖。

“这种领袖在国阵，是少之又少的，但阿德南肯定是其中一位。”

张健仁支出，砂行动党对阿德南突然的去世感到惋惜，该党多名领袖更于当晚就前往其故居慰问家属。

同时，张健仁也指出，该网站所发布的假新闻也有污蔑和不敬已故阿德南的字眼和成份。

“我们相信，这样假网站假新闻的下流污蔑宣传伎俩，也只有下流的政党才会做得出，我们相信砂子民和大马同胞不会相信这种政治污蔑手段。”

他说，从这则假新闻的内容和报导词句显示，主笔人并非很了解砂州的政治情况。

“该新闻报导甚至指行动党领袖说，阿德南只做了2年的首长，受欢迎程度不可能会高过了做30年首长的敦泰益……任何了解砂州政治的人士都不会讲出这番话，因为阿德南和泰益在人民之中的受欢迎程度，是有天渊之别的。”

所以，张健仁强烈怀疑这假网站和假新闻的幕后主谋是巫统。

他披露，该党已向警方报案，希望警方能够尽快查出水落石出。“根据警方近日的高效率行动，不到24小时内就针对在社交网络流传抨击已故阿德南负面消息，并迅速逮捕网主，因此我相信警方应也能在最慢48小时内，查出这假网站和假新闻的主谋。”

张健仁强调，要知道他们所怀疑的巫统是否就是这假网站的赞助人和主谋，48小时时间就可知道了。

如果警方在48小时之内还找不到这网站的幕后主谋，他表示相信巫统就是该网站的主谋。