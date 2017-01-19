（本报古晋18日讯）砂拉越油棕种植业者协会（SOPPOA）今日发表文告表示，根据国际科学界的研究显示，种植油棕并不是森林消失的主要原因，最新的研究结果显示，牛肉和大豆工业才是毁灭森林的主要因素。

在去年12月14日的一项新闻发布会中，气候与能源科学顾问兼关注科学家联盟（UCS）成员道戈保彻承认，多年来油棕种植园被指控为毁林的元凶是错误的，他说，根据2016气候聚焦的科学研究显示，毁林的最大原因是牛肉工业，而大豆工业则是位居第二，至于油棕业和木制品的森林砍伐量占了牛肉工业的十分之一。

2016气候聚焦科学研究也显示，相较于其他的大型商品集团，油棕种植业对于零砍伐森林的承诺更显著，尽管油棕种植业的森林砍伐树木低得多。

约59%的油棕种植业者集团承诺零砍伐森林，相较于牛肉工业只有12%，和大豆工业只有21%，这意味着油棕种植业者非常重视在2020年之前，能达到零看法的目标，作为达到2014年气候峰会所签署的“纽约森林宣言”的目标之一。

道戈保彻也表示，对于把油棕种植业公司推向毁林的指责表示后悔，包括了各种数据指出油棕种植业疯狂增长，更有的以情绪化字眼指种植油棕导致可爱的人猿被恶劣对待，这些都是在“科学数据基础的策略性因素”所发出的。

最新的气候聚焦科学数据显示，已经有证据显示牛肉工业是亚马逊毁林的最大因素，而大豆工业则是位居第二。

“当我们（科学家）资讯错误，那么将带来就严重后果”，这些包括未能准确地报告国际上毁林的真正罪魁祸首，并得到公司的承诺以终止毁林的原因。

砂拉越油棕种植业者协会也对国际科学界现在意识到油棕种植者在减少毁林和致力于可持续农业实践方面发挥了负责任的作用表示欣慰。