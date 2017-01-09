砂文協理就職 推介4新書回顧歷史

砂拉越华族文化协会名誉会长许赞礼医生主持该会新届理事就职礼。

（本报诗巫8日讯）砂拉越华族文化协会于今早11时15分举行新届理事就职礼，同时也特意安排一场新书推介礼，推介该会出版的4部书籍。今早推介的新书书名分别为《加拿逸旧影像》、《流水暮禽》、《砂拉越留台同学会对砂华社会的影响》及《深耕25─砂华文协活动剪报选辑1990-2015》。

砂拉越华族文化协会新任会长陈锡监特别一提《深耕25》一书，该书以剪报结辑的方式，纪录了文协过去25年的发展轨迹。翻阅这本厚达四百多页的书，有一种时光倒流的感觉，也让他颇有感慨。他本身从文协成立即参与工作，从出版与翻译组主任做起，经过25年才“升”到会长的位置。现届的理事及小组成员，如黄生光、孙春富、吴诰赐、黄国宝、余雪兴、黄孟礼和他本身一样，几乎在文协第一、二届时即已投入工作，深信看了该本书都有特别的感受。

他说，2005年，文协会所正式落成的报道，也有收入该书中。那年是许赞礼医生担任会长，开幕的情景，历历在目。不知不觉中，会所使用也已经接近12年，算是老会所了。他提到这些，主要是在告诉大家，文协成立以来，很多朋友都曾为它作出不同的贡献，这些朋友当中有些也已离开世界了。

他表示，《深耕25》的出版除了纪录历史，也是作为对这些曾为文协付出的朋友的一份献礼。今天在就职礼上加以推介，其意义即在于此。

他称，文协的成立，弥补了砂拉越华社过去在史料保存及学术推动工作方面的不足。有一位中国学者曾形容“砂拉越华族文化协会是砂拉越前所未有的新类型社团”，其实文协的角色与功能，与华团及其他文教团体是互补的。

他表示，今年文协即将迈入第27年头，回首来时路，在历届理事会的努力下，积累了不少的成果，但文化建设是一项长期的工作，展现在面前还有许多任务仍有待完成。因此，每届理事在完成其阶段性的任务时，也要确保所做的一切，能为来届新的阶段工作尊下基础。

陈锡监称，由于文协的人力、物力条件毕竟有限，他也希望有更多朋友能给予支持，不仅是经费方面，每个人也可以按照个人的能力或专长给予文协不同性质的协助。只有更多人能认同文协的角色及目标，进而给予支持，砂文协才能走得更好更远。

他也希望本届理事会、工作委员会能在这段时间，同心协力为文协开创更多成果。