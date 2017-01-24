石角診所病患人數激增 阿賢巡視解決問題

沈桂贤（右2）巡视石角政府综合诊所。

（本报古晋23日讯）石角政府综合诊所病患人数激增，阿贤出马解决问题。卫生部早前订立新政策，把慢性病患者药物剂量从3个月缩减成1个月的剂量，令前往石角政府综合诊所领药的患者流量大幅度增加，不仅令患者受困扰，也令医护人员疲于应付。

石角区州议员兼人联党主席拿督沈桂贤闻讯后，今日率砂州卫生局高级行政人员到石角政府综合诊所进行巡视，在沈桂贤的斡旋下，卫生局采取了4大措施来舒缓领药患者人流暴增的问题，即医护人员午餐时间继续进行配药工作、从2月1日起，卫生局从其他地方调派更多药剂师和助理药剂师到石角政府综合诊所作支援、开设专门服务慢性疾病患者的配药柜台，作区别性服务，以及凡是下午5时前抵达石角政府综合诊所的领药者，都会获得医护人员继续提供配药服务。

沈桂贤也建议需要领药的慢性疾病患者到城市转型中心（UTC）的一马诊所领药，因为城市转型中心周末也提供服务；若患者有车程或停车问题的考量，还可善用Poslaju快递服务，把药物快递到家里，快递费用由患者承担。

“石角政府综合诊所原来的建设计划是应付平均每天325人次病患的需求，不过，如今平均每日接待的患者数量增加至超过850人次。患者的增加说明石角需要更多的基础建设来应付民间需求，如果过去5年石角不是由行动党赢得，人联党就能协助人民争取得更多。”

同时，他为石角地区的病患捎来好消息，指本身已向政府争取未来数月在石角设立一间一马诊所，分担石角政府综合诊所的患者流量。

他也提醒，石角的国会议员是行动党人，那行动党国会议员就该在国会作更多争取。

“我们也感谢卫生部和砂卫生局为石角政府综合诊所提供新椅子，让患者在候诊时能感到更舒适。”

也是砂地方政府部长的沈桂贤表示，由行动党执政的槟城内，政府医院也面对病患人数太多的问题。他质疑，若自称施政良好的槟州政府连这种问题都无法解决，是否证明该州首长不适任。

“我们人联党将与州政府为石角争取更多建设与发展。”

他向选民保证，其服务团队会尽力解决民间课题，并会和他互相配合服务人民。

“昨天，巴达旺市议会秘书、工程师、建筑师、律师及执法人员都亲自走到石角进行勘察，这是我们的诚意，只要有问题，我们就会去解决，反观行动党只会在问题出现时作出指责。”