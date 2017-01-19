短巴服務轉型計劃 最遲年杪於古晉推行

首相署部长拿督斯里南茜苏克里（右2）日前与砂基本设施发展及交通部和砂拉越巴士运输业者公会召开对话会。

（本报古晋18日讯）首相署部长拿督斯里南茜苏克里昨日与砂基本设施发展及交通部和砂拉越巴士运输业者公会召开对话会。三方在会上谈及的议题包括改善古晋短途巴士服务的计划实施，即按预期最迟今年杪推行的“短途巴士服务转型计划”（SBST）。

为确保“短途巴士服务转型计划”能有效执行，当局正针对实施机制进行详细的筹划。贯彻联邦政府副权力下放的原则，“短途巴士服务转型计划”将全权由砂基本设施发展及交通部负责管理，并与多个相关的联邦政府单位，包括首相署、陆路交通委员会及砂拉越商用车辆执照注册局等合作推行计划。

首相署部长办公室今日在文告中表示，“短途巴士服务转型计划”原定于2015年杪推行，惟为在联邦政府和州政府双方间能达致更良好的程序沟通，故“短途巴士服务转型计划”被展延。

政府相信“短途巴士服务转型计划”能提高古晋地区短途巴士的服务品质，进而被地方人民使用为代步工具。“短途巴士服务转型计划”预料会涵盖古晋市和三马拉汉省。

古晋是全国6个被遴选为推行“短途巴士服务转型计划”试验性计划的城市之一，其余的5个城市分别为瓜拉登嘉楼、芙蓉、新山、怡保和加央。

政府在加央、芙蓉和怡保三个地方推行“短途巴士服务转型计划”后，发现短途巴士乘客在巴士服务品质改善后有所增加。

联邦政府准备了为数不小的津贴来提高短途巴士的服务，并确保巴士服务收费不会造成人民的负担。政府准备的津贴将继续帮助人们减轻生活费，避免负担购买私家车代步的沉重成本，尤其是刚毕业及就业的年轻族群。

同时，南茜苏克里表示，联邦政府将继续为“短途巴士服务转型计划”涵盖范围外，如美里、诗巫和乡区城镇的短途巴士服务提供援助资金，让社会各阶层继续享有公共交通设施。

除了砂拉越巴士运输业者公会的代表外，出席者还包括Konsortium BBK私人有限公司、陆路交通局及砂商用车辆注册局的代表。

出席对话会的巴士业者也在会上提出了他们现时面对的挑战和困境。在会上，砂商用车辆注册局被指示深入探讨巴士业者提出的问题。

南茜苏克里承诺会把涉及其他政府部门的问题向有关部门的部长反映，如交通部、人力资源部及经济策划单位，以全面性的为巴士业者疏解困境。