盧友雄：成功克服考驗 黃中新生創新高

（本报诗巫5日讯）黄乃裳中学校长卢友雄表示，黄中在2017年伊始就做出3项大改变，一是全面调整新学年的高初中学费；二是举行新生入学考试；三是设计新的校服。在2017这个经济不景气的时候，这三个大胆的改变，对黄中及家长都是考验，但是今年全校学生增加，证明校方克服了困难。

卢校长表示，该校今年的新生人数是139位，比较去年的162位新生减少了23位，今年新生中有10位是8A生，而拥有3A以上的新生人数有43位。全校人数是739位，比较去年的658位，增加了81位，这也是黄中的历史新高。

卢友雄表示，今天是2017年度的黄中开学礼暨迎新会，他欢迎所有的同学们再次回到学校，继续为追求更高深的学问与知识而努力。他也热烈的欢迎今年度的初一新生，欢迎同学们选择加入黄中这个大家庭，以开始展开追逐大学的梦想。他感谢社会人士和家长的信任和支持，将子女送进黄中，接受华文独中教育。

卢友雄表示，该校在去年的统考成绩标青，高中有两位同学在统考中考获全国十大，即是刘紫玲获得地理科全国十大和池儇喆获得美术科十大；初中的江慧慧考获全科状元，共有27位同学获得2A以上。

他说，黄中在联课活动方面也有耀眼的表现，去年9月在全国三语演讲比赛中黄中代表高一智班江先扬同学获得华语即席演讲比赛亚军。8月份该校有两位同学代表国家赴台湾参加“亚太平洋青少年巧固球锦标赛”荣获第四名。

他称，由于今年的全校人数创新高，所以增聘了7位新老师，使今年的老师数量增加到41位，即全职老师39位，兼职老师2位，宿舍生活主任1位。

他称，黄中在今年为了提升教与学的积极效用，于今年增聘多位老师，使到黄中老师阵容更加的强大，其中有6位老师拥有硕士学位，其他都是学士学位，且大部分都拥有教育专业资格。

他说，黄中也增加社团项目，让学生有更多的选择，发挥所长，同时也会营造更多的平台，让学生展现才华的机会，让黄中生拥有快乐充实的学习生活。该校也于今年开始招收寄宿生，让其他地区有意就读华文独中的学生有机会前来黄中，接受中华文化的熏陶，今年该校招收到6位寄宿生。同时也为了加强学校行政管理和操作，将训导处和联课活动处另设办公室。

“同学们，老师们，学习并不只局限于应付考试，而考试只占人生的一小部分而已，因此不妨敞开心胸，进行多元学习，这才有机会去探索丶去发现无限的可能。同学们，在中学的六年生活，除了学习课本上的知识之外，不妨放胆去学习、去体验由黄中所提供的多元学习生活，如各项社团活动、学术性或非学术性的联课活动，增广自己的见闻，开拓自己的视野，加强人际之间的关系，尽量去发挥自己的才华和创意，吸收更多的正能量，以创造自己辉煌的人生，为学校、社会、国家争光，贡献自己的才能。”

最后，他希望黄中生都能够成人成才，学会处理事务，解决问题。懂得饮水思源，学会珍惜和感恩，做一个有理想有抱负的人。而黄中肯定会尽心尽力，培育人才。黄中的老师们也都会以教书育人为首要任务，协助同学成才。同时校方也会尽量协助黄中生都能完成中学生涯，甚至铺好进入大学的路途，让同学实现大学的梦想。他希望大家为了要达到目标，必须要通力合作，相互配合，各自扮演好自己的角色，为了黄中，尽心尽力，共创辉煌。