發出強光 移動快速 詩巫拍到飛碟?

婚礼策划公司负责人黄毓志展示手机内的“不明飞行物体”照片。

（本报诗巫18日讯）诗巫出现飞碟？黄毓志连环拍了7张“不明飞行物体”离奇照片！

婚礼策划公司负责人黄毓志表示，2017年1月2日早上6时26分，其岳父新居入伙，当大家聚在门前放鞭炮时，他就拿起手机拍摄燃鞭炮照片，这时他发现在屋子上方出现发亮飞行物体，他赶紧连环拍了7张照片，不到半分钟的时间，该“不明飞行物体”就消失得无影无踪了。

他说，初时他怀疑是鞭炮爆炸的亮光，之后，他将所拍的照片放大来看，发现该长方形的“不明飞行物体”，好像装上了三排强光的白灯，而且快速飞行移动。从照片可以看出多盏白灯整齐排列，发出强光。

他说，他所拍的其中5张连环照片可以证明一件事，就是每一张照片中的该物体的高度与位置都不同，表示它在快速移动。所有的照片都在诗巫丽华宝岛的住宅区拍摄的。该形状不像飞机，也不像无人飞机，所以他只能称之为“不明飞行物体”。

他说，现场只有他一个人拍摄到该组“不明飞行物体”照片，之后他才与现场的太太及家人分享所见。

他表示，该组照片在1月2日就拍到，但是他一直没有向媒体或大众公布，是怕大家认为“天方夜谭”。一直到昨天（1月17日）在优管（Youtube）网站上出现 “槟岛上空惊现UFO不明飞行物体？”视频发布，而且其形状与其拍到的类似，于是他才决定今天公布该些亲自拍摄的独家照片。

该“槟岛上空惊现UFO不明飞行物体？”视频引起网民热议，截至今天下午的点击次数接近3万6千人次。该视频中出现两架疑似“UFO不明飞行物体”在飞行，而且在槟城的光大大厦掠过。网址为：https://youtu.be/NcXFVelhrBI