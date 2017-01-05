登災情況惡化 63學校暫關閉

乌鲁登嘉楼的登姑安布旺英丹国中形如泽国，志愿工作人员协助将校内的桌椅移走。

（瓜拉登嘉楼4日讯）登嘉楼州水灾情况逐渐恶化，州内63所学校今日暂时关闭。

登州教育局局长沙夫鲁丁指出，原本预计只有24所学校关闭，不过自昨日持续豪雨导致更多通往学校的道路积水，甚至部分学校也淹水。

他说，在63所学校当中，乌鲁登嘉楼有24间，勿述及实兆各19间，以及甘马挽1间。

他不排除若登州水灾继续恶化，明日会有更多学校暂时关闭。

今天共有1万6千938名学生及1千949名教师受水灾影响。

洪水淹沒道路

登醫院職員乘推土機上班

（瓜拉登嘉楼4日讯）水灾淹没通往医院道路，50名来自乌鲁登嘉楼医院职员今早被迫乘坐推土机前往医院上班。

推土机是由乌鲁登嘉楼天灾行动室所准备。登嘉楼卫生局局长莫哈末奥玛披露，每年一逢连绵不断的豪雨，来往医院的道路就会淹水。

“我也提出准备卡车的要求，以便可以载送更多人前往医院，不过，这有风险，因为水流过于强劲，所以乘搭推土机较安全。”

“无论如何，如果有紧急病患要被送至医院或有病人要转移至苏丹诺查希拉医院，我们就被迫使用罗里载送，而救伤车就会在最近和还能通行的道路处等待。”

他受访时也披露，由于前往医院非常受限，所以他只建议有要紧事的到访者才能如此做。他也建议情况未算危机的病患，前往瓜拉柏兰诊疗所或Ajil诊疗所就诊，因为上述地点，轻型轿车的通行未受阻。