男友訂婚前車禍亡　 泰女堅守誓約舉行冥婚

春提茶和男友坚定的爱情，感动不少人。

（泰国5日讯）不顾阴阳两隔仍坚守誓约要结婚！24岁女子春提茶与警员男友参纳荣（25岁）论及婚嫁，不料他却在十月时因故过世，但春提茶并未因此放弃，决定与男友举行冥婚仪式，坚定的爱情感动不少人。

“我对你的爱已超越阴阳两隔，你是人，我嫁人，你是鬼，我嫁鬼！”春提茶与男友参纳荣原本计划在2016年的最后一天举行订婚仪式，已经论及婚嫁的2人，却没想到一场意外竟会造成天人永隔的悲剧。

参纳荣十月时，骑着电单车前往接女友，却不慎在途中发生车祸，从电单车重摔在地的他全身内脏多处受损，被紧急送往医院急救。春提茶闻讯后含泪疾奔医院，在病床前亲吻男友，只盼他能早日醒来兑现2人执手偕老的承诺，但参纳荣最后还是没能睁开眼，就这么撒手留下女友孤零零一人。

痛失爱人的春提茶流干了眼泪，几经思索、考虑下，最后仍是坚持要与参纳荣结婚。到了2人约定订婚的这一天，春提茶早早起床打扮，并邀请法师主持仪式，“虽然你如今在另一个国度，但这并不重要，我对你的爱已超越阴阳两隔，你是人，我嫁人，你是鬼，我嫁鬼！爱你到永永远远，决不放弃！你听到了吗？！今天是我们最重要的日子，无论富贵贫穷，无论是苦还是甜，我都会和你牵手走完这一生。”

冥婚習俗有近3千年歷史

至死不渝、坚定不移的爱情感动了不少网友。事实上，冥婚的仪式又可分为“死人对死人”、“死人对活人”2种，史料中记载最早的冥婚习俗可追溯到中国的周代，至今已有近3千年的历史。在订婚前后双亡的男女，父母基于疼爱之情，还是会替其完成婚礼，进而衍生出了冥婚的雏形；此外，在中国古代，古人多认为祖坟中若有孤坟会影响家族昌盛，因此会为还未结婚的死者举办冥婚仪式。

在台湾，冥婚又称为“娶神主”，多为阳间男性与阴间女性结婚。台湾的早年的习俗中，过世女方的家属会将生辰八字放进红包袋内，再随意放置路旁等待“有缘人”来捡，捡拾到红包的男性就必须得娶“鬼新娘”，这也是为何长辈时常告诫“路边红包别乱捡”的原由。

除了台湾与中国，冥婚仪式在韩国、东南亚等地也屡见不鲜，仪式内容也因地区而略有不同，但现代人对于宗教礼俗抱持较开放态度，传统的“强制冥婚”已经少有，现多半为爱侣不幸身亡，演变成“为爱而结”的情况，虽然冥婚至今仍是难以摆脱妈佛（诡谲、灵异）的形象，但也因此增添了几分浪漫的气息。