男下聘6萬以為娶到正妹 結果是外婆級女子

唐婦（左上）與兒子（左下）指控白女（右）存心騙婚。

（中国4日讯）湖南株洲三门镇的唐姓女子，为了让30岁吴姓儿子成家立室，费尽心思玉成其事，没想到找不到一个“好媳妇”，反而倒赔4万元人民币（约2万5千850令吉）。

去年5月，唐妇的弟弟在牌桌中认识媒人，说可以安排到云南找对象，还真的找到一名白姓女子，声称比吴男大2岁。媒人安排双方见面，虽然女方化了妆，但吴男也感到满意。吴男要求白女提供身份证，再付9.6万元（约6万2千令吉）的聘金。在双方媒人说没必要下，吴男也没有坚持，当他付过聘金后，再看白女的身份证，发现竟然是1977年出生，比自己大了将近10岁。他开始感到后悔，但媒人称退钱是不可能的。

吴男只好带着白女到三门镇定居。但2个月后，白女突然离家出走。吴男百思不得其解，四处寻找，终于找到白女的妹妹家中。吴的家人翻看白女的物品时，发现在户口簿上清楚显示白女已婚，而其大女儿已出嫁，还生了小孩。换言之，白女已是外婆了。吴男感到受骗，想取消这门亲事，但聘金只退了5万元（约3万2千313令吉），吴家要求写下欠条，就放走白女。他们多次找到这个媒人，可不管吴家人怎么讨论，这个媒人始终一口咬定，他没有拿一分钱，钱都在白女和白女一方的媒人手中。

中国律师李国建议，吴家人可以循司法程序追回聘金。在这个案例中，作为介绍方的媒人，应该对于女方的家庭情况，和个人情况有所了解，他在隐瞒女方真实婚姻状况的情况下，还收取被害方的巨额聘金，这种行为就涉嫌诈骗。同时，女方在明知自己有婚姻关系的前提下，还连同他人，收 了受害方的礼金，她也算是共犯。