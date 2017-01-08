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用臉書售電動電單車 顧客匯款收不到貨

发布于 January 8, 2017
在脸书售卖廉价潮流电动电单车，多人声称汇钱后收不到货。
在脸书售卖廉价潮流电动电单车，多人声称汇钱后收不到货。


（威南7日讯）利用脸书半价卖电动电单车，多人声称汇款过后却迟迟收不到货!
威省市议员方美铼说，截至去年尾他已经接到近10人的投诉，当中有2人已就此事做出报案，另一名也准备报案。他们都是在脸书中看到“潮流电动电单”的网卖宣传后汇钱给对方。
“从宣传广告中得知一辆只卖999令吉，有时价格更调低至820令吉，每次都以不同图片做出宣传，不过联络的手机号码都是同一个。”
他说，对方会告诉购买者，他收到钱后，３个工作天内就会送货。不过，当公众汇钱后，对方就会拉黑该顾客，顾客方才知道遇到假商家。
方美铼今日在爪夷区州议员孙意志服务中心召开记者会，促请受骗者报警。陪同者有孙意志、王育璇市议员、高渊社委主席杜建慖、火车桥下社委主席李狄麦。
他也公开其手机号码012-4252602，希望其他受骗者能与他联络。
记者浏览有关脸书专页，发现已有9千667人按赞，有些宣传图片高达1千770次分享。有关户口最新上载宣传图片是本月2日，按赞的有589人，分享的有276次。有关专页不只是张贴了售卖电动电单车的广告，还推销廉价儿童电动车。自称自己是韩先生。
在此同时也有一个脸书户口“潮流电动摩哆是骗子老千”的网站，收集着汇钱收不到货的公众投诉，不过目前只有17人按赞。
方美铼透露，在他接获公众投诉后，他本身也通过WhatsApp联络对方，表示要购进20辆电动电单车，对方还给予优惠价，每辆仅收720令吉。
“我向对方要店地址，对方下载一张名片，地址是在沙巴纳闽。在我表示要前往其店选车后，对方就从此再也不回复讯息了。”
孙意志促请警方、通讯多媒体部门严格关注网络交易的安全性，以保障消费者权益。当经济萧条期间，会有更多民众为购买廉价货品而上当。
他说，他希望警方在接获民众针对网站交易收不到货的报案事件，应该要积极根据民众提供的线索展开调查，以遏止更多人上当事件上演。
他本身也会针对网络交易老千事件，致函予相关部门，在现今网络交易时代内，要有法律范畴来管制商家推销，以保障民众的权益。
方美铼今日在爪夷区州议员孙意志服务中心召开记者会，促请受骗者报警。陪同者有孙意志、王育璇市议员、高渊社委主席杜建慖、火车桥下社委主席李狄麦。
他也公开其手机号码012-4252602，希望其他受骗者能与他联络。

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