甄家有女初长成,不知不觉甄子丹大女Jasmine已经13岁,19日甄子丹一家为寿星女Jasmine开P庆生,更在社交网秀花絮相,他们相当有心思,用上“13”字样的造形汽球布置场地,又准备了大蛋糕,甄子丹和汪诗诗更一起亲女儿的脸颊,场面温馨!

此外,汪诗诗上载了女儿从小到大的照片,看Jasmine越大越美,尤其双眼,一样又大又圆,五官精致超有仙气,看来做正爆星二代的路越来越近!汪诗诗更留言:“Happy Birthday my beautiful daughter!Wishing you a wonderful day,most important be happy and healthy. Love you so much!”