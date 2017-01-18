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瑪茲蘭：管制二手經銷商 警續嚴打購賊贓活動

发布于 January 18, 2017
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（本报古晋17日讯）砂警察总监拿督玛兹兰指出，警方将会以二手经销商法令取缔和打击购买贼赃活动，并呼吁二手经销商向警方申请有关准证。
玛兹兰是于今早主持常月检阅仪式后，召开新闻发布会时，如此表示。
他说，警方会利用二手经销商法令进行管制，同时取缔来历不明的物品，包括电缆、水管、水沟铁盖、汽车零件等。
“2014年通过的二手经销商法令是授权警方执法，以便能有效打击及取缔收购贼赃活动。”
玛兹兰称，目前已有438家二手经销商向警方申请有关准证，其中198份仍在处理中，主要是商家没有提供完整的文件，因此还不能发出准证。
“如果商家没有遵守程序进行申请，警方也不会给予批准。”

瑪茲蘭促民直接傳給警方
散播案件情報有阻行動
（本报古晋17日讯）砂警察总监拿督玛兹兰指出，民众在社交网络或报章上散播有关案件情报，不仅对案件没有帮助，反而会影响警方的行动和效率。
因此他希望民众能把情报直接告诉警方，以协助警方打击罪案，特别是发现有非法赌博活动的进行，更应该直接向警方举报。
“民众直接把情报告诉警方，才能有效打击地区上的非法赌博活动，不然对警方的行动和效率是非常不公平的。”
他进一步透露，去年（2016年）砂警方共展开770次肃赌行动，扣查1千822名涉赌人士，同时充公了价值45万8千135令吉的赌博器材和赌款。
据了解，770次的肃赌行动包括取缔网络赌博、非法黑万、非法聚赌和斗鸡活动等。
其中，网络赌博共成功扣查价值8万3千371令吉的1千136台电脑器材。而非法黑万活动则充公了30万3千440令吉10仙的赌款。

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