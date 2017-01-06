現場移交204萬工程合約 泗中央禮堂開幕

（本报泗里街5日讯）泗里街县参议会耗资665万7千令吉建竣，被命名为泗里街中央礼堂（Dewan Sentral Sarikei）的泗里街中央市集第二期建筑，今早顺利由卢勃区州议员拿督斯里范长锡主持落成开幕启用典礼。

同时，应邀出席见证及观礼的主要嘉宾，还有砂首长署政治秘书邓文武、泗省长安东尼瓦伦泰莱瑟、泗里街县代县长诺拉斯金、泗县参议会职员及县议员、泗县各政府部门主任及长官、社区领袖以及非政府组织代表等人。

泗县参议会主席黄芝盈在致辞中表示，泗里街中央礼堂（前称泗里街中央市集第二期建筑）是于2015年4月20日动工，并于2016年11月14日全面竣工。

“该建筑共为两层楼建筑物，底楼将充作小贩中心，并分为4个区域，可容纳282个各类小贩摊位，采用固本方式收费，每天每摊位2令吉。至于楼上则充为多用途大礼堂，并已规划容纳6座羽球场，亦可同时摆放一百余桌酒席，足以应付日后需求，特别是泗里街社团公会及政府官方机构等，举办各项大型活动的重要场所及用途，租金为每小时175令吉。”

此外，她也透露，该议会原任秘书诺赖莎已于本月3日调往巴达旺市议会服务，其留下的空缺将由亨利章林瓦特接任。

据悉，今早除举行泗里街中央礼堂开幕启用礼之外，该议会也同时配合拿督斯里范长锡举行移交在2016年获得批准的204万4千200令吉乡区转型计划（RTP）之工程项目合约，予泗县内18间中小学负责提升及维修有关学校校内软硬体建之承包商，以及移交小型乡村发展计划基金（MRP）拨款支票仪式予18个受惠的团体。

据知，此前在2016年乡区转型计划（RTP）下受惠的18间中小学，分别为泗达小学、侨民小学、群贤小学、三民小学、民那小学、泗民小学、华南小学、泗光小学、泗乐小学、中和小学、华民小学、民德小学、松华小学、华基小学、圣玛丁小学、泗里街高级中学、泗市镇政府中学及泗里街民立中学。

范長錫：薄利多銷經營

小販業市場活力大

（本报泗里街5日讯）卢勃区州议员拿督斯里范长锡表示，他了解泗里街从事小贩业者多是来自乡区的各族农民，他们为了增加收入，把乡区农产品运来市区摆卖，并从事相关小生意以维持生活。

他也说，其实小贩业有很大的市场活动力，即使新的一年仍然面对全球经济不景气的影响，造成经济成长放缓，以及消费者采取更精明的购物，但是仍有不少消费者仍旧最喜欢光顾小贩市场。

“这是因为小贩行业多采取薄利多销的经营方式，让消费者乐意光顾与选购，同时也帮助塑造了国家经济成长，因此小贩们为国家与社会做出巨大贡献。”

拿督斯里范长锡也于今早，为泗里街中央礼堂举行落成启用典礼上致辞时透露，国阵政府因了解到人民的需要，并且也体恤小贩业，所以通过县议会拨款兴建了第1期中央市集，如今又完成兴建具备两层楼的第二期中央市集，足以应付日后的需求。

“我们了解泗里街小贩业，一路来都获得泗里街县议会提供很好的营业场所，设立许多小贩中心让小贩们在很舒适的环境中开挡，有好的环境营业场所，这是国阵政府与地方议会对小贩业者的照顾。我希望从事小贩业者要与地方议会充份合作，也只有这样才能改善营业场所，更要做到更好的清洁与卫生条件，让消费者及旅客都喜欢光顾小贩市场。”

同时他也强调，只有政府才能推动地方上发展，通过发展引来更多人潮，为小贩市场带来更好的生意。

另一方面，拿督斯里范长锡也指出，今日移交的乡区转型计划（RTP）工程项目拨款和小型乡村发展计划基金（MRP）拨款，皆属于2016年获批的拨款。对于那些还没有获得拨款的学校或社团，他希望他们在新的一年可以提出申请，而他也将尽力给予帮忙，希望各学校和社团都获得照顾。

最后，他希望各阶层人民要一起配合努力建设泗里街，让地方上的基设获得提升，让泗里街更加繁荣与进步。