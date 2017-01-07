首页 新闻 北砂新闻 現場氣氛緊張 傳出 3大1小受困

現場氣氛緊張 傳出 3大1小受困

发布于 January 7, 2017


（本报美里6日讯）秀玲商业中心严重火患现场谣言漫天飞，一度传出有3名成人及1名幼童受困于火患现场的其中一单位内。

因上述谣言的盛传，让火灾现场变得紧张非常，围观群众均希望“受困”的住户能吉人天下，平安避过意外。

自称居住在火灾单位二楼的中国籍女子则说，居住在火患单位的幼童事发时，正好与其他小朋友在楼下商店前的五脚基处玩耍，因而不在单位内。

另一方面，则有民众表示，停泊在发生火患商业店楼下的一辆无人移开的国产车子，是属于其中一名伤者所有，因为逃生跃下而受伤，致使无法将车辆驾驶移开。

也有民众看到警方驾驶大辆黑车停泊现场，便说是因为火灾现场已寻获多具尸体，而必须驾驶较大辆的黑车到现场接载尸体前往中央医院停尸房。

现场围满观看的民众，大家七口八舌议论着火患的发生，有者则忙着使用手机拍摄功能将现场实况录制下来。

祈禱日往回教堂祈禱
卡迪爾逃過一劫

（本报美里6日讯）“虽然其它的东西都没了，幸运的是，我还活着！”

被烧毁的第一单位其中一名72岁来自古晋的马来住户卡迪尔被受访时表示，由于今天是回教徒的祈祷日，因此他今午已步往回教堂祈祷。

“今天我很突然地顺手带上所有重要的证件后，才出门，其它物件都被烧毁了。”

卡迪尔指，在祈祷仪式结束后，其友人邀他一同前往附近的饮食中心享用晚餐，因此并没有回到火灾现场，也不知道火灾的发生。

直到卡迪尔接到亲属的来电后，才知道住处单位已经发生大火患。

他透露，他居住在该单位已有10余年之久，内设有共7间房间，约有10名的住户，其中包括一对夫妇及2名小孩，全属大马人民，仅有一名为中国籍女子。

由于该被烧毁单位的住户相信仍然在上班的时段，且2名小孩也交由别人照顾，加上住户之间并没有太多的接触，因此他并不知道是否还有受害者受困在火场中。

熊熊大火吞噬其中一单位。
熊熊大火吞噬其中一单位。
  • 承载着许多古晋人回忆的砂督吊桥建于1962年，它是最早横跨砂拉越河面的第一座桥，亦为铁索桥。

    州議會未見草案呈上 砂督吊橋重建只聞樓梯響

    （本报古晋6日讯）砂督吊桥重建计划久闻楼梯响？ 砂督吊桥自2004年坍塌沉入河底后，砂州政府曾多次表示计划重建砂督吊桥，以恢复吊桥的昔日风光。但是，年复一年，砂督吊桥重建计划始终未…
    January 7, 2017
    0 second read

  • 市面上出現許多偽鈔 民眾受促小心警惕

    （本报古晋6日讯）市面上出现许多伪钞，导致小贩们都开始拒绝接收大额纸钞，以免得不偿失，赔了夫人又折兵。 《联合日报》记者探悉，经常收到伪钞的大部分是小贩，尤其是在周日或公共假期生意…
    January 7, 2017
    0 second read
  • 众主宾为2017年古晋马拉松比赛网上注册推展礼时摄。左起为古晋马拉松协会会长王振宇、砂地方政府部长沈桂贤、美里马拉松协会会长林如健、砂卫生局长查米拉及2017年古晋马拉松比赛赛事总监刘丹嵥等。

    推展晉馬拉松網絡報名 阿賢贊促社會互動

    （本报古晋6日讯）本市年度盛事之一的古晋马拉松赛将于8月13日拉开序幕！为隆重其事，主办单位今日邀请到砂地方政府部长拿督沈桂贤出席为古晋马拉松赛主持网络报名推展仪式。 也为国会上议…
    January 7, 2017
    4 second read
载入更多相关文章
  • 二度蔓延的熊熊烈火，导致现场浓烟滚滚。

    美里鬧市奪命火患

    （本报美里6日讯）秀玲商业中心今晚发生严重火患，3层店屋楼上6个单位全被烧毁，5名男女从3楼窗口跳下欲逃生时，1名女郎脑袋着地重创不治，另4人身受轻伤。 失火原因仍不明。当火患发生…
    January 7, 2017
    0 second read
  • 顾客向业者寻求画框意见。

    未受行情壞影響 相框店生意額穩定

    （本报美里5日讯）临近年关，相框店保持往年业绩，生意并没有因行情不好而受影响，生意额保持稳定。 …
    January 6, 2017
    0 second read
  • 经济不景气，求神拜佛者一切从简，不再大事烧龙香化元宝，预料农历新年的销量将下降。

    經濟不景馬幣走弱 神料銷量料下降

    （本报美里5日讯）虽说，无论经济好或不好，善信都不会忘记烧香拜佛，然而随着马币走弱，中国制造的香烛料价格高涨，加上经济不景气，求神拜佛者一切从简，不再大事烧龙香化元宝，神料店业者预…
    January 6, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭