現場氣氛緊張 傳出 3大1小受困

（本报美里6日讯）秀玲商业中心严重火患现场谣言漫天飞，一度传出有3名成人及1名幼童受困于火患现场的其中一单位内。

因上述谣言的盛传，让火灾现场变得紧张非常，围观群众均希望“受困”的住户能吉人天下，平安避过意外。

自称居住在火灾单位二楼的中国籍女子则说，居住在火患单位的幼童事发时，正好与其他小朋友在楼下商店前的五脚基处玩耍，因而不在单位内。

另一方面，则有民众表示，停泊在发生火患商业店楼下的一辆无人移开的国产车子，是属于其中一名伤者所有，因为逃生跃下而受伤，致使无法将车辆驾驶移开。

也有民众看到警方驾驶大辆黑车停泊现场，便说是因为火灾现场已寻获多具尸体，而必须驾驶较大辆的黑车到现场接载尸体前往中央医院停尸房。

现场围满观看的民众，大家七口八舌议论着火患的发生，有者则忙着使用手机拍摄功能将现场实况录制下来。

祈禱日往回教堂祈禱

卡迪爾逃過一劫

（本报美里6日讯）“虽然其它的东西都没了，幸运的是，我还活着！”

被烧毁的第一单位其中一名72岁来自古晋的马来住户卡迪尔被受访时表示，由于今天是回教徒的祈祷日，因此他今午已步往回教堂祈祷。

“今天我很突然地顺手带上所有重要的证件后，才出门，其它物件都被烧毁了。”

卡迪尔指，在祈祷仪式结束后，其友人邀他一同前往附近的饮食中心享用晚餐，因此并没有回到火灾现场，也不知道火灾的发生。

直到卡迪尔接到亲属的来电后，才知道住处单位已经发生大火患。

他透露，他居住在该单位已有10余年之久，内设有共7间房间，约有10名的住户，其中包括一对夫妇及2名小孩，全属大马人民，仅有一名为中国籍女子。

由于该被烧毁单位的住户相信仍然在上班的时段，且2名小孩也交由别人照顾，加上住户之间并没有太多的接触，因此他并不知道是否还有受害者受困在火场中。



