王長荷獲選 今任期生效 新國會成員 陣容出爐

（本报斯市12日讯）汶莱新任国会成员阵容出现大幅度的变动。今晚正式公布的新成员阵容显示，除了皇室成员、部长与部分外，其余成员悉数是新脸孔。不过在议长一职上，将继续由上一任的议长丕显阿都拉曼出任，在未来5年继续为国会掌舵。

汶莱新一任国会成员阵容在获得汶莱国家元首苏丹陛下的恩准下，今晚正式透过国家电台公布。公布的阵容显示，从有功人士到各县代表几乎都是新面孔。而王长荷也是首次获选成为国会议员。

所有这些获选为新任国会议员者，其任期将在明日（13日）正式生效。上一任国会成员阵容是在去年8月正式宣布解散。汶莱国会成员由时任的部长成为当然成员外，其余部分的成员包括有杰出人士、有功人士等组成。

而身兼多个部长职的苏丹陛下及皇太子也是国会成员之一。

以下为部长以外的其他国会成员：

有功人士：

丕显阿都哈密、丕显哈兹哈斯林、丕显阿都卡尼

杰出人士：

哈芝乌玛里、 阿都哈密、王长荷、茜蒂罗奼梅丽央蒂

各县代表：

汶莱摩拉县：

穆金巴拉卡斯B酋长彭基兰阿里、穆金哥打巴都酋长纳英卡米、穆金加东A酋长达哈米、历茂玛尼斯村村长莫海敏、 玛吉拉玛村村长彭基兰莫哈末

马来奕县：

穆金中岭酋长阿都哈米、拉比村村长阿旺哈纳比

都东县：

穆金丹绒玛亚酋长阿都瓦哈、穆金特丽沙酋长哈芝兰里

淡武廊县：

穆金布谷