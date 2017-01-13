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王長荷獲選 今任期生效 新國會成員 陣容出爐

发布于 January 13, 2017


（本报斯市12日讯）汶莱新任国会成员阵容出现大幅度的变动。今晚正式公布的新成员阵容显示，除了皇室成员、部长与部分外，其余成员悉数是新脸孔。不过在议长一职上，将继续由上一任的议长丕显阿都拉曼出任，在未来5年继续为国会掌舵。
汶莱新一任国会成员阵容在获得汶莱国家元首苏丹陛下的恩准下，今晚正式透过国家电台公布。公布的阵容显示，从有功人士到各县代表几乎都是新面孔。而王长荷也是首次获选成为国会议员。
所有这些获选为新任国会议员者，其任期将在明日（13日）正式生效。上一任国会成员阵容是在去年8月正式宣布解散。汶莱国会成员由时任的部长成为当然成员外，其余部分的成员包括有杰出人士、有功人士等组成。
而身兼多个部长职的苏丹陛下及皇太子也是国会成员之一。
以下为部长以外的其他国会成员：
有功人士：
丕显阿都哈密、丕显哈兹哈斯林、丕显阿都卡尼
杰出人士：
哈芝乌玛里、 阿都哈密、王长荷、茜蒂罗奼梅丽央蒂
各县代表：
汶莱摩拉县：
穆金巴拉卡斯B酋长彭基兰阿里、穆金哥打巴都酋长纳英卡米、穆金加东A酋长达哈米、历茂玛尼斯村村长莫海敏、 玛吉拉玛村村长彭基兰莫哈末
马来奕县：
穆金中岭酋长阿都哈米、拉比村村长阿旺哈纳比
都东县：
穆金丹绒玛亚酋长阿都瓦哈、穆金特丽沙酋长哈芝兰里
淡武廊县：
穆金布谷

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