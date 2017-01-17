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王光瑞：大馬羽球大師賽 大馬男雙有望奪冠

发布于 January 17, 2017
砂拉越体育机构首席执行员王光瑞认为我国男双有机会在大马羽球大师赛中夺冠。
砂拉越体育机构首席执行员王光瑞认为我国男双有机会在大马羽球大师赛中夺冠。


（本报诗巫16日讯）砂拉越体育机构首席执行员王光瑞认为我国男双有机会在大马羽球大师赛中夺冠。
至于男单，他表示有很多实力派的球员参与，希望能够打进半决赛，如能进入决赛更佳。他指出，混双方面，由于吴柳莹肌肉损伤，不知能否前来，故此难以置评，女子组方面也难说。
他表示，此次我国一些球员因肌肉损伤或是亲人逝世，以致无法前来参与，不过涉及球员人数不多。
他指出，大马羽总（BAM）及羽毛球世界联合会（BWF）在马运会期间前来诗巫观察场地后，选择在诗巫主办2017年大马羽球大师赛，因此该赛给诗巫及砂中区的人们一个很好的机会，以开启砂中区的体育项目，毕竟国际赛事不常有。
王光瑞也表示，透过承办该国际比赛能让本地的单位，在主办活动、技术人员、行政人员等都能从中受惠，学习到一些功课。
他表明，目前准备工作已良好进行，由大马羽总、羽毛球世界联合会、砂羽总及本地相关单位进行，并且已准备妥当。
他也指出，在入场券方面，季票几近售砸，已售出850张，至于每日的入场券方面，已售出平均每天1千500张。
他也表明，鉴于诗巫室内体育馆已能承办国际性赛事，因此期望在未来有其他的国际赛，如乒乓、排球、篮球、武术等可以在诗巫室内体育馆内举行，以发展砂中区。

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