獲CNN宣布最佳旅遊勝地之一 檳今年旅遊業看俏

不少游客冲着槟州的壁画而至。

（槟城18日讯）槟城去年杪增加了许多旅游新景点，加上2017年开年就获得美国有线电视新闻网络（CNN）宣布为2017年度全球17个最佳旅游胜地之一。槟城旅游业在新一年备受看好。

马来西亚华人旅游业公会总会长拿督陈三顺指出，该公会会配合大马旅游促进局，一起促销槟州，并且把握有直飞航线的中国各省市，到这些省市去宣传。

在CNN向世界宣布槟城为全球17个最佳旅游胜地后，陈三顺相信槟城会吸引更多年轻游客。他说，多数年轻游客都是CNN的粉丝，再加上常常浏览社交网络，所以他们肯定会看到槟城为最佳旅游点的宣传。“我们业者肯定会随着州政府，利用CNN对我们这种国际性的公认，作最新宣传。”

他说，除了CNN的最新公布，让全世界看到槟城外，槟城足球员法依兹被选为世界最佳进球员后，也让全世界再次认识槟城。

他也透露，今年将会拥有更多新航线直飞槟城，并吁请大家等待州政府的宣布。

近年来，中国游客成为各旅游城市的“抢手”游客，再加上中国游客的购买力很强，能刺激当地经济。陈三顺表示一直以来，槟州旅游发展机构都在努力推销槟城，以期能与其他城市“抢”中国游客。“在对外宣传方面，我们先从槟城原有的旅游景点和美食着手，接着，就是鼓励更多航班，即更多中国二三线城市直飞槟城。”

他说，槟城海岛旅游对中国游客具有很大吸引力。

槟州旅游事务委员会主席罗兴强，表示州政府积极到中国去推介槟城，以期能把更多中国游客带到槟岛旅游。

罗兴强于本月17日至19日，也率领55名槟州旅游单位代表、导游与酒店业者乘搭祥鹏航空（Lucky Air）到昆明，与当地旅游业者交流。此行，他们希望能为槟州带来更多来自昆明等附近的游客。

另外，槟州导游公会主席陈宝真则表示近年来，中国游客入境槟城的人数都不断增加，导游公会要努力，吸引更多中国游客到槟州来。