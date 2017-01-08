獲益充作團體資金 宗教團體可免稅

拿督斯里旺朱乃迪（右1）为伦乐镇巴当加央河堤修复工程主持动工仪式后，向媒体镜头展示修复工程蓝图。左为砂地方政府部助理部长拿督耶理苏修；左3为奥巴区州拿督拉浓米那；左4为水利与灌溉局总监拿督斯里祖基菲利哈山。

（本报古晋7日讯）天然资源与环境部长拿督斯里旺朱乃迪澄清，政府落实向宗教团体征税一事，其实是针对那些利用宗教团体来赚取私人收益的人士征税，一般宗教团体若将团体收入作为团体资金用途，则一律如过往般获得免税。

他强调，针对宗教团体征收税务事件，各界存有许多误解，而且也因反对党做出许多误导性指控，导致许多人感到混淆。因此，他认为有必要做出澄清。

他指出，宗教团体征收税务主要是针对西马出现不少以个人通过宗教团体方式赚取私人收益的案件，因此才通过该措施征收相关人士的税务。

他是今早代表首长拿督巴丁宜阿德南主持伦乐镇加央河河堤修复工程动土仪式上，致辞时如是表示。

他举例，一个宗教团体及组织拥有建筑产业并将之出租，若出租所获归本身团体及组织进行宗教用途及活动资金，就不会被征税。

他澄清，任何宗教团体，包括伊斯兰教、佛教、基督教、兴都教等所获取的收入，若转入宗教团体资金用途，都一样豁免缴税。