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特朗普總統就職典禮 希拉里決定出席

发布于 January 5, 2017


（美国华盛顿4日讯）过去一年，特朗普和希拉里两人厮杀激烈，结果后者败选。尽管有不少声音为希拉里“赢了普选票、输了选举人票”、未能取得白宫宝座抱屈，但多家美国媒体报道称，克林顿夫妇最后决定出席特朗普总统就职典礼，原因是出于两人“对美国民主进程的责任与尊重”。

据中国日报网4日报道，《纽约杂志》周刊(New York Magazine)率先报道这则消息，该媒体通过希拉里的助手获知，在过去几周的时间里，希拉里和丈夫克林顿与顾问团队进行了会面，讨论是否出席特朗普的就职典礼。他们经讨论后认为，出于对民主程序的尊重，他们有责任出席典礼。

CNN则称，按照传统，卸任后且仍在世的美国总统只要条件许可，都会出席就职典礼，而传出克林顿夫妇决定出席的同一天，前总统乔治·沃克·布什也发表声明指出，他会和夫人劳拉一同出席特朗普的就职典礼。乔治·沃克·布什在这次选战中并未为共和党提名的特朗普背书。

乔治·沃克·布什的发言人在声明中说，“他们很高兴能够见证美国民主的标志——权力和平移交，以及总统特朗普和副总统彭斯宣誓就职。”

92岁的前任民主党籍总统卡特，在去年12月时确认他将出席共和党总统特朗普的就职典礼。不过，前总统乔治·赫伯特·沃克·布什则表示由于身体原因无法出席。

BBC报道说，在去年11月的美国大选中，特朗普击败希拉里取胜，并谴责了布什在伊拉克战争以及911事件中的做法。虽然希拉里获得了比特朗普多出近300万张大众票，但是特朗普却以获得更多的选举人票当选新一任美国总统。

在竞选过程中，特朗普批评了布什有关保证了美国人安全的说法，并指出911发生在他眼皮底下。他还批评布什在伊拉克拥有大规模杀伤性武器方面撒谎。

特朗普的就职典礼将于1月20日在位于华盛顿的美国国会大厦西侧举行。届时，特朗普将宣誓就任美国第45任总统，并发表就职演讲。

2016年11月9日，纽约，希拉里在家人以及副总统候选人蒂姆·凯恩陪同下现身发表演讲，并承认已致电赢得大选的特朗普。（法新社档案照）
2016年11月9日，纽约，希拉里在家人以及副总统候选人蒂姆·凯恩陪同下现身发表演讲，并承认已致电赢得大选的特朗普。（法新社档案照）
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