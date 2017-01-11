首页 国际财经 特朗普推特攻勢 車廠見招拆招

特朗普推特攻勢 車廠見招拆招

发布于 January 11, 2017


（纽约10日讯）在休旅车当道的车市，今年的底特律车展却是轿车和电动车的天下，凸显汽车制造商预测消费者胃口百变的困难度有多高，但未来车厂面临的挑战只会更多，尤其是如何因应美国总统当选人特朗普“Made in USA”的好恶。

底特律车展8日开幕，全球车厂使出浑身解数，展现对未来车市的想像与目标。不过今年还有另一个焦点，就是美国总统当选人特朗普近来屡屡对车商在墨西哥生产开炮，频频向车厂展开“推特攻势”。

特朗普心中的一大顾虑，是欧巴马执政时期墨国汽车业的景气愈来愈旺。美国汽车研究中心（CAR）预估，从2010年至2020年墨国小车组装产能可望成长一倍。2011年以来，各大车厂已宣布或兴建的北美组装厂有11座，当中却有九座设立在美国国界以南的地区，包括福特刚刚喊停的16亿美元（约71亿令吉）墨国建厂计划。

特朗普的“推特攻势”似乎奏效，近日福特和丰田等汽车业大咖便纷纷表态力挺在美国生产更多汽车。表面上看来这些车商屈服于特朗普的政治压力，但背后其实各有算盘。

据指出，2015年墨国的汽车产量为340万辆，是北美自由贸易协定（NAFTA）生效前的3.2倍，其中八成销往美国等国。当前全球各大车厂都赴墨国投资，主要是生产小车，但小车在美加日德等国很难赚到钱，在汽油价格每加仑不到2.5美元（约11令吉）的年代，这些低耗油小车更不好卖，若再加上关税，卖这种小车就显得更不划算。

例如以福特而言，在汽油价格持续下跌的美国，小车需求大幅降温，如此下去墨西哥厂的产能恐怕上不去。美国拥有研发基地，加上电动车、自驾车等新一代汽车基本上都会在美国本土生产，福特也认为有望从密西根州获得补助金。因此，福特对特朗普的威胁将计就计，顺势推动在美投资案。

  • 雅虎完成網路資產出售案後 將改名為Altaba

    （本报美里10日整理报道）雅虎（Yahoo！）提报的资料显示，该公司出售网路资产给威瑞森（Verizon）后，执行长梅尔（Marissa Mayer）等六名董事将离开董事会，拆分后…
    January 11, 2017
    12 second read
  • 1月9日是菲律宾天主教一年一度规模最大的盛会——“黑耶稣出巡”的日子，150万人参加了在马尼拉市中心举行的游行。

    150萬人護「黑耶穌」出巡

    （菲律宾马尼拉10日综合电）1月9日是菲律宾天主教一年一度规模最大的盛会——“黑耶稣出巡”的日子，150万人参加了在马尼拉市中心举行的游行。 今年的保安部署比往年更严密，警方除了部…
    January 11, 2017
    0 second read

  • 擅自中止澳軍事合作 印尼總司令遭佐科訓斥

    （印尼雅加达10日综合电）印度尼西亚国民军总司令加托上周擅自宣布中止同澳大利亚的军事合作后被总统佐科训斥。印尼高级官员透露，政府认为加托“失控”了。 据两名不愿具名的印尼政府高官告…
    January 11, 2017
    6 second read
载入更多相关文章

  • 雅虎完成網路資產出售案後 將改名為Altaba

    （本报美里10日整理报道）雅虎（Yahoo！）提报的资料显示，该公司出售网路资产给威瑞森（Verizon）后，执行长梅尔（Marissa Mayer）等六名董事将离开董事会，拆分后…
    January 11, 2017
    12 second read

  • CES展搶先看 超越智慧轉向實境

    （纽约3日讯）美国消费性电子展（CES）5日起将于拉斯维加斯登场，今年也是CES创办第50周年，这次的看点包含能提供使用者不同体验的虚拟实境（VR）和扩增实境（AR），及能协助自驾…
    January 4, 2017
    26 second read

  • 歐製造業PMI 攀六年高點

    （本报美里3日综合整理）欧元区制造业上个月表现强劲，显示2017年欧元区景气复苏将有个好的开始，而且价格指标也明显上升，对欧洲央行而言是双喜临门。制造业景气改善，也激励欧股2日盘中…
    January 4, 2017
    8 second read
Load More In 国际财经
评论功能已关闭