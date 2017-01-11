特朗普推特攻勢 車廠見招拆招

（纽约10日讯）在休旅车当道的车市，今年的底特律车展却是轿车和电动车的天下，凸显汽车制造商预测消费者胃口百变的困难度有多高，但未来车厂面临的挑战只会更多，尤其是如何因应美国总统当选人特朗普“Made in USA”的好恶。

底特律车展8日开幕，全球车厂使出浑身解数，展现对未来车市的想像与目标。不过今年还有另一个焦点，就是美国总统当选人特朗普近来屡屡对车商在墨西哥生产开炮，频频向车厂展开“推特攻势”。

特朗普心中的一大顾虑，是欧巴马执政时期墨国汽车业的景气愈来愈旺。美国汽车研究中心（CAR）预估，从2010年至2020年墨国小车组装产能可望成长一倍。2011年以来，各大车厂已宣布或兴建的北美组装厂有11座，当中却有九座设立在美国国界以南的地区，包括福特刚刚喊停的16亿美元（约71亿令吉）墨国建厂计划。

特朗普的“推特攻势”似乎奏效，近日福特和丰田等汽车业大咖便纷纷表态力挺在美国生产更多汽车。表面上看来这些车商屈服于特朗普的政治压力，但背后其实各有算盘。

据指出，2015年墨国的汽车产量为340万辆，是北美自由贸易协定（NAFTA）生效前的3.2倍，其中八成销往美国等国。当前全球各大车厂都赴墨国投资，主要是生产小车，但小车在美加日德等国很难赚到钱，在汽油价格每加仑不到2.5美元（约11令吉）的年代，这些低耗油小车更不好卖，若再加上关税，卖这种小车就显得更不划算。

例如以福特而言，在汽油价格持续下跌的美国，小车需求大幅降温，如此下去墨西哥厂的产能恐怕上不去。美国拥有研发基地，加上电动车、自驾车等新一代汽车基本上都会在美国本土生产，福特也认为有望从密西根州获得补助金。因此，福特对特朗普的威胁将计就计，顺势推动在美投资案。